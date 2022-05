Víkend je plný akcí, podívejte se na naše tipy. A posílejte nám fotografie!

Čtenář reportér Čtenář

/FOTOGALERIE/ Hrozí vám o víkendu nuda? Rozhodně nemusí, jelikož od pátku do neděle se v Praze koná spousta zajímavých akcí. Podívejte se do odkazu níže a určitě vám něco padne do noty, vybrat si totiž musí každý! Na prvním odkazu jsou kulturní a společenské víkendové tipy, na tom druhém sportovní akce.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte