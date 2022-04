Je pětatřicet ve stínu. Auto se čtyřčlennou posádkou parkuje co nejblíž k lokaci, to znamená dva kilometry od ní. My, dámy, jdeme napřed. Pánové v horku příliš nespěchají. Po nějaké době dorazíme k prvním domkům této podivné vesnice. A podaří se nám velmi těsným okýnkem nasoukat se dovnitř. Teď bychom měly dát vědět ostatním, že jsme na místě. My to ale neuděláme. Spokojeně fotíme, zatímco zbytek skupiny vstup do domku mine a pochoduje dál. Slyším je za oknem a jsem zticha jako pěna. Jako by ve vzduchu viselo něco, co probouzí v lidech jejich horší já…Asi po půl hodině mám zprávu: „Kde jste?" Po pravdě odpovím.