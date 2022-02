Jedinečná kolektivní výstava pod kurátorskou taktovkou Ireny Velkové, Jiřího Machalického a Petra Novotného je ve SmetanaQ k vidění do 10. dubna. Výstava Spoje sází na sílu kolektivní mysli. P

rvotním podnětem pro vznik projektu byla tvorba Jiřího Černického a Krištofa Kintery, kteří se zabývají tématem spojení a přistupují k němu originálním způsobem – kombinují lehkou nadsázku s hravým užitím současných technických prostředků.

Spoje ve SmetanaQ Gallery.Zdroj: Anežka BernardováNení to samozřejmě poprvé, co se umělci věnovali tomuto fenoménu. Každá generace hledala svá propojení. Kurátoři se proto nebojí ohlédnout i do minulosti. Například do sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, kdy malíř a experimentální umělec Čestmír Kafka vytvořil cyklus koláží, v nichž spojoval nalezené kusy papírů, které spolu původně vůbec nesouvisely. Nebo do devadesátých let, kdy malíř a experimentální umělec Bedřich Dlouhý, vytvořil imaginární autoportrét, v němž dosáhl až dadaistického spojení nejrůznějších prvků.

Jiří Machalický, kurátor výstavy, k vystavovaným dílům uvedl: „Spoje mohou být přirozené nebo také nečekané či dokonce absurdní. V tvorbě dochází i k prostupování rozmanitých tvůrčích oblastí, výtvarného projevu se zvukem, poezie s koláží, přírodních věd nebo technických experimentů s vizuálním vyjádřením.”

Kolektivní výstava Spoje je ve SmetanaQ Gallery k vidění do 10. dubna, od úterý do neděle mezi 11:00 a 18:00.

Autor: Eva Brunclíková