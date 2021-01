Lidé bez domova v denních centrech, azylových domech a noclehárnách NADĚJE čeká dnes, 24. prosince, štědrovečerní večeře.

Dárky šité na míru

Podávat se bude řízek s bramborovým salátem, na stolech bude připraveno ovoce a cukroví. V denním centru U Bulhara si lidé při pohoštění také zazpívají za doprovodu hudby koledy a zazní pár slov o smyslu Vánoc.

Nebudou chybět ani vánoční dárky v podobě hygienických potřeb, trvanlivých potravin nebo cukrovinek. „Díky finanční podpoře International Women's Association of Prague (IWAP) jsme také našim klientům a klientkám z denního centra Bolzanova pro mladé lidi bez domova do 26 let mohli zakoupit dárky „šité na míru“, a to batohy a termosky“, sdělil Daniel Svoboda, ředitel pražské pobočky NADĚJE.

Vánoční balíčky

Už druhým rokem jsme naše klientky a klienty seniorského věku, kteří jsou ubytovaní v azylových domech nebo bydlí v tréninkových bytech, zapojili do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Také na webu pražské pobočky NADĚJE lze splnit vánoční přání těm, kteří nejsou v seniorském věku a nemohli se tak do projektu zapojit.

Do obsahu vánočních balíčků v pobytových službách se také promítají dary, které pražská pobočka NADĚJE dostane od dárců, kterými jsou nejčastěji firmy, jednotlivci nebo dobrovolnické spolky. Ty před Vánocemi pořádají sbírky ošacení a trvanlivých potraviny.

„Děkujeme každému, kdo se zapojil, ať už jako dobrovolník nebo jako dárce. Díky vám budou mít lidé bez domova o něco příjemnější Vánoce“, dodal Daniel Svoboda.

GABRIELA SČOTKOVÁ