Rodinám s dětmi se sluchovým postižením pomáhá v České republice již 31 let Centrum pro dětský sluch Tamtam. Poskytuje jim komplex bezplatných a vzájemně provázaných sociálních služeb a podporuje rodiny v hledání cesty ke komunikaci a k všestrannému rozvoji dítěte. „V ČR žije dle odhadů přes 500 tisíc lidí se sluchovým postižením a mezi nimi jsou samozřejmě také děti. Incidence u nás je 1 až 2 děti na tisíc narozených. Vyrovnat se s tím, že dítě neslyší, může být pro rodiče těžké. Ale s naší pomocí nejsou na tuto situaci sami,“ vysvětluje ředitelka Tamtamu Mgr. Jana Fenclová.

20. září je dnem, kdy v letošním roce startují oslavy Mezinárodního týdne neslyšících. Tuto iniciativu vyhlásila Světová federace neslyšících (WFD) a její tradice sahá až do roku 1958. Jejím cílem je prostřednictvím nejrůznějších osvětových aktivit a událostí šířit základní informace o světě osob se sluchovým postižením mezi širokou veřejnost, upozornit na problémy neslyšících, nedoslýchavých i ohluchlých lidí, na komunikační bariéry, s nimiž se potýkají, i na způsoby, jak je překonat. K iniciativě se připojují nejen neslyšící, ale i jejich rodiny a organizace věnující se neslyšícím a jejich lidským právům.

A jaký program na malé rytíře a princezny čekal? Odpoledne zahájily Houpací pohádky, poetické představení divadla Damúza. Nelítostný boj muže proti muži předvedla skupina historického šermu Artus Bohemia. Pro děti byla připravena spousta her, při nichž si mohly vyzkoušet svou zručnost. Šikovné ruce potřebovaly také ve výtvarných dílničkách, u kováře z kovárny Lučištnice, v historické kuchyni při pečení placek, k lukostřelbě či k trikům, které se naučily od kejklíře Lukáše. Prohlédnout si sovu či jiné dravce opravdu zblízka jim umožnil sokolník Leon. Příjemnou atmosféru středověkou hudbou podpořila skupina Bakchus a zpěvem Jan Kříž. Veselým programem provázeli herci Petr Vacek a Kateřina Jebavá v rolích krále a královny.

Výuka kejlení s překladem do znakového jazyka. | Foto: Lucie Křesťanová

Valdštejnská zahrada pod Pražským hradem ožila rytířskými slavnostmi. Zábavné odpoledne plné her si užívala stovka dětí se sluchovým postižením a jejich rodičů. Všechny aktivity, včetně hudebních a divadelních vystoupení, byly tlumočeny do českého znakového jazyka. Akci pro rodiny s dětmi uspořádalo Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených v termínu, kdy komunita neslyšících celého světa zahajuje oslavy Mezinárodního týdne neslyšících (20. až 26. září).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.