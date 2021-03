Český svaz ochránců přírody k dnešnímu dni eviduje v akci Ukliďme svět více než 100 jarních úklidů. A další stále přibývají. Ukazuje se tak, že i přes složitou situaci, která nyní světu vládne, lidé nezapomínají na své životní prostředí. Do přírody se smí, což bohužel je vidět i na tom, že se plní odhozenými odpadky. K jejich úklidu lze využít jakoukoli individuální vycházku. Stačí si přibalit s sebou pytel, v němž posbíraný nepořádek z přírody odneseme. I drobný individuální úklid přírodě pomůže a i takovým se můžete pochlubit na webu či na facebookové stránce kampaně Ukliďme svět!

Navíc, počítáme s tím, že postupem času bude možné organizovat i tradiční velké úklidy. Jejich organizátory chceme podpořit nejen metodicky, ale i tradičními úklidovými pytli. A pro šéfy jednotlivých úklidů máme od společnosti ALPINE PRO i pěkná trička. Všichni, kdo věří, že letos úklidovou akci v rámci Ukliďme svět zorganizují, by si měli o zásilku pytlů a tričko požádat do 10. března. Ochránci přírody zároveň vyzývají, aby své úklidy na www.uklidmesvet.cz přihlašovali i ti, kteří materiální pomoc využít nepotřebují. „Získáme tak přehled o skutečných počtech proběhlých úklidů, což může motivovat i další případné zájemce o tuto akci,“ říká k tomu Veronika Andrlová, koordinátorka kampaně z Českého svazu ochránců přírody.

Uklízet v přírodě však lze už nyní. A aby taková vycházka spojená s uklízením byla ještě o něco zajímavější, připravuje ČSOP na každý měsíc tematickou soutěž, v níž se spojuje sbírání odpadků s pozorováním přírody. „V tomto týdnu končí zimní soutěž „Kdo zanechal svou stopu ve sněhu či blátě?“ a na konci týdne vyhlásíme další, jarní téma. Výherci každé soutěže se mohou těšit na zajímavé odměny. Také informace o aktuálních soutěžích najdete na webu www.uklidmesvet.cz,“ doplňuje Veronika Andrlová z ČSOP.

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky jako součást kampaně Clean Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Akci Ukliďme svět od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017–2020 se kampaň konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od roku 2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem kampaně Ukliďme svět není však jen samotné uklízení odpadků – účastníci zároveň posilují vztah k přírodě s prostředí ve svém okolí.

Autor: Veronika Andrlová