Na startu se sešlo 138 dětských závodníků rozdělených do 18 kategorií a 57 dospělých v šesti kategorií. Na start rodinné štafety se navíc postavilo 20 týmů.

Perníkové medaile

Rodinná štafeta byla novinkou letošního ročníku. Děti do 15 let předávaly po 300 metrů dlouhé trati štafetový kolík svým rodičům, kteří se vydali úprkem kolem rybníka Vodice, tedy zhruba 800 metrů. O legraci nebylo nouze a v cíli nebyly žádné slzičky, protože tak jako v ostatních dětských kategoriích byli odměněni všichni.

Charakteristickým znakem těchto závodů pod taktovkou SK Děti severu a manželů Erbsových jsou perníkové medaile pro všechny účastníky, pro všechny děti navíc bonbony, hračka a časopis. Hezké ceny byly připraveny i pro vítěze, organizátoři se zaměřili na to, aby právě v této složité době nakoupili od těch, kteří to nejvíce potřebují a od místních firem. Děti se tak radovali z hraček z chráněných dílen, ženy z náušnic a solí do koupele taktéž z chráněných dílen a muži se těšili z místního piva Holá Řiť a sušeného masa od uhříněveské firmy Usušil a syn.

Na stupních vítězů

Z žen byla nejrychlejší Martina Krajhanzlová a z mužů Michal Vokrouhlík. V rodinných štafetách zvítězili Sofie a Dušan Erbsovi. Již tradičně měl celý závod charitativní nádech, protože minimálně 10 korun za každého účastníka šlo na účet Sportovního klubu vozíčkářů, kteří také přijeli představit své aktivity.

Návštěvníci si tak mohli vyzkoušet například slalom na vozíku nebo jízdu na handbiku. Ti nejrychlejší byli taktéž odměněni. V rámci závodů také proběhl Přebor Prahy 22, kde byli oceněni nejrychlejší místní sportovci. Sobotní odpoledne v Uhříněvsi tak proběhlo v přátelském a sportovním duchu.

Sluší se jistě poděkovat i sponozorům a partnerům akce, bez nichž by je nebylo možné uspořádat, tedy hlavnímu městu Praha, MČ Praha 22, Domu dětí a mládeže Praha 10, firmě Sportgroup, Bikeway a restauraci U splavu, která hostila zázemí závodu.

KATEŘINA ERBSOVÁ