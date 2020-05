Učí máma, učí táta – učí tele, učí telka

Učitel je člověk, který tráví svůj život mezi dětmi či jinými mladými lidmi. Může si tak hrát na kovboje, rytíře, piráty, popeláře nebo doktory, aniž by se mu kdo smál. Navíc učitel nemá pár týdnů nudné dovolené, ale dva měsíce dobrodružných prázdnin. No kdo by nechtěl být učitel!

Děti oznamují konec výuky. | Foto: Jan Šťovíček