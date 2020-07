Trickeři se sešli v Jojo Gymu v Dobřichovicích

Poslední červnový víkend se početná skupina trickerů ze střední Evropy sešla v Jojo Gymu v rámci NO NAME Gatheringu. Společně zde trénovali, vzdělávali se, ale také mezi sebou soutěžili a to vše ve velmi přátelské atmosféře. O dechberoucí sestavy kopů a další akrobatické kousky nebyla nouze.

Setkání trickerů v Dobřichovicích | Foto: JoJo Gym