„To chválím, když je někdo přímo vodněkud,“ pravil Švejk. Dokonce i mně se přihodilo, že jsem vodněkud. Ano, je to tak, jak si myslíte. Tlučte mě, kamenujte, patřím mezi Pražany neboli Pražáky, Pražce, Balkoňáky, Cajzly - tedy osoby namachrované (podle toho se poznají) a když se někde objevím, skromný lid venkovský má hned jasno. Narozený jsem pod Vyšehradskou skálou a nejhorší je, že ani to mi nevadí. Taková nabubřelost. Po pravdě, cestu tramvají podél Vltavy si užívám, jako bych byl dávný věrozvěst Libuš.

Vyšehrad ve své kráse. | Foto: SP

Předobrazem Pražanů je žižkovský Pepík. Trochu frajer, trochu furiant, někdy tahá lidi za fusekli, taky má svou čest a s ničím nedělá vochcapky…ale že by měl nos nahoře? To k němu nepasuje. Zato u různých náplav, co se natřásají, že jsou z hlavního města ty nejhlavnější, u těch jsem viděl frňáky vzhůru už vícekrát. „Teď si užijeme velkýho života se všema těma afterparty,“ svěřil se mi jeden čerstvě přisídlenej ďábel z Vinohrad. Přeju mu to, ale proč zrovna Vinohrady? Proč ne třeba o tolik větší Tokio? Možná by tam i zamířil, jenže Praha je všech Čechů ráj, ať žije BajKajLaj.