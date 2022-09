A dále vypráví… Dne 20. srpna letošního roku na akci Vírský Chilli Drak mě zapisovala agentura Dobrý den do České knihy rekordů právě v pojídání Surströmmingu. Jde o zkvašené rybí maso, které je v Guinnessově knize rekordů zapsané jako nejsmradlavější jídlo světa. Smrdí jako zkažené přesolené maso, chutově je hrozné, okamžitě vás to natáhne na zvracení. Snědl jsem vždy celou plechovku i s kostmi a navrch vypil i lák. Točila to televize, publikum bylo úžasné, což se promítlo i na výkonu, lidé mě dost vyhecovali.

K jídlu a gastronomii mám blízko, vyučil jsem se kuchařem. Věděl jsem o sobě, že toho dokážu rychle a hodně sníst a chtěl jsem to někde zkusit. Před 17 lety bylo ve Svitavách předkolo vizovického Trnkobraní, tam mě kamarádi vyhecovali na soutěž v pojídání knedlíků. Soutěž jsem vyhrál a postoupil tak do finále. Začátky byly těžké, ale postupem času jsem se vypracoval. Jenom za minulý rok mám odsoutěženo 46 vyhraných soutěží plus účinkování v televizi i rádiu. Stihl bych i více, někdy jsou soutěže třeba v jeden den na třech místech, a to se opravdu stihnout nedá. Jednou se mi však podařilo vyhrát i pět soutěží v jediný den na zabijačkových hodech v Brně.

Na soutěže se nijak nechystám, ani netrénuji, ono jich je tolik, že vlastně trénuji přímo na soutěžích. Zkoušel jsem třeba vypít 5 litrů vody za pár minut, abych si roztáhl žaludek, ale už to nedělám.

OBRAZEM: Jako v houbovém nebi! Podívejte se, jací jsou Pražané skvělí houbaři

Co se týče rekordů z posledních soutěží, můžu zmínit pojídání tří nejsmradlavější jídel světa. Snědl jsem naráz, jako jediný na světě, v Brně na GO to Foodparku, postupně za sebou jmenovitě Hákarl, který je vražednou kombinací močovinou páchnoucího nakládaného zkvašeného žraločího masa, které je za sirova prudce jedovaté. Chuť šla, ale zápach byl šílený. Dále zmiňovaný Surströmming a nakonec Durian. Taky smrděl, ale byl aspoň sladký. Dal jsem dva velké kusy. Byl to fakt hrozný puch, na Výstavišti pak museli na hodinu pustit centrální klimatizaci.

Zaměřil jsem se teď hodně na extrémní jídla, nebojím se ani nejsmradlavějších a nejpálivějších jídel světa. Baví mě to, mám rád adrenalin před soutěží, její atmosféru „u stolu“, v publiku i mediální sledovanost. Nedávno jsem počítal poháry za vyhrané soutěže, samozřejmě, všude je nedávají, ale mám jich kolem stovky plus medaile. Mám je na knihovně naproti posteli. Jsou chvíle, kdy mi ta ocenění připomenou, že čas a úsilí, které jsem tomu věnoval, nebylo promarněnou energií.

Fotogalerie: Emoce, energie, nadšení! Kafest rozpálil fanoušky už popáté

A moje rekordy? V redakci Blesku jsem zopakoval slavný filmový souboj Vladimíra Menšíka s bernardýnem Bohoušem. Zvládl jsem celé menu o 11 chodech, kterým slavný herec umořil nešťastné zvíře i s jeho majitelem. Pojídání tatranek – 38 ks za 5 min. Pojídání jitrnic – 14 ks za 5 min. Pojídání švestkových knedlíků – 35 ks za 4 min. 14 s. Pojídání steaků – 1 kg za 4 min. 44 s. Pojídání šišek s mákem – 29 a půl ks za 5 min. Pojídání půl kila tlačenky – za 79 vteřin Pojídání zabijačkových výrobků – 12 chodů za 34 min…

Účinkoval jsem v Show Jana Krause, kde jsem udělal světový rekord v pojídání natvrdo uvařených vajec, za 2 minuty jsem pozřel 24 a půl vajec, a to mi ještě pan Kraus svázal ruce. Dále jsem účinkoval v pořadech TV Prima, jmenovitě v seriálu Cesty domů, Česko Slovensko má talent a S pravdou ven.

Autor: Jaroslav Němec

Obrazem z Fashion week: Svůdné modelky a originální kostýmy. Jak se vám líbí?

Vyznáte se v houbách? Podívejte se do naší fotogalerie