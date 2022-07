Hrad Zlenice je významná kulturní památka. V dobách Karla IV. zde sídlil Ondřej IV. z Dubé a ze Zlenic – nejvyšší zemský sudí, jenž v českých zemích krále zastupoval v dobách jeho nepřítomnosti. O mnoho desítek let později si romantickou zříceninu, kdysi slavného hradu vybral do svých maleb Josef Lada. Není tak náhodou, že jsme si toto krásné místo vybrali i my pro středověký festival řemesel - vidět jich tu můžete skutečně požehnaně. Švec vám předvede, jak náročné bylo kvalitně ušít obuv, v kuchyni zase, že na ohni se všechno vaří o mnoho déle a být tak kuchařem ve 14. století byl skutečný kumšt.

Ochutnejte jejich moučnou placku a vydejte se dál, třeba k tesaři, který se umí mistrně ohánět svou sekerou a nebo košíkářku, která vás naučí s proutím. Také tu určitě potkáte šikovné přadleny, tkadleny, mistry zpracování kůže, kostí či jantaru. Kdyby se vám z toho všeho už točila hlava, vyhledejte středověkého lékaře a nebo se chvíli posaďte na schody k hradní věži a zaposlouchejte se do tónů potulných hudebníků. Děti nejspíš zaujmou stanoviště kde si mohou něco vyrobit, ať už minci, kožený náramek, svíčku a nebo originální tisk na Gutenbergově lisu. Zadní příkop hradu nabídne jako již tradičně dětský koutek plný aktivit - uloví si rybu, vyrobí přilbu, korunku a nebo vyrovnají účty v aréně plné dětských zbraní. A ještě si odnesou mnoho poznatků a odpovědí Víte například kdo nebo co to byl pregéř? To a mnohem více zjistíte už tento víkend na hradě Zlenice.. Pro dopravu lze cestu vlakem do stanice Čtyřkoly a nebo Senohraby, odkud se příjemnou procházkou dostanete až na zříceninu. Místa pro parkování jsou totiž velmi omezená.

Autor: Tereza Bílková

Špičkoví američtí neurochirurgové zavítali do Prahy. Přednášelo se i o Havlovi

OBRAZEM: Ladné křivky a sexy kostýmy. Návrhářka Debbie Brown ukázala své modely

OBRAZEM: 115 let! Sdružení přátel Jaroslava Foglara vzpomínalo na spisovatele