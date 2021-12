Stánky, strom a světýlka. Vídeňské adventní trhy byly vždy zážitkem

/FOTOGALERIE/ Jste smutní, že nám sebrali předvánoční trhy? No, co se dá dělat, ta potvora covidová se tu roztahuje, ale asi je opravdu lepší si tu prohlídnout pár obrázků a při skleničce zavzpomínat, než si dotáhnout tu potvoru domů odněkud z davu mezi stánky. Já vím, takovou atmosféru doma neuděláte a doma udělaný svařák taky chutná úplně jinak. Ale zase to přijde levněji. Tak si udělejte klidně třeba tři za sebou a pak vám to už bude úplně jedno.

Takto vypadají adventní trhy ve Vídni | Foto: František Hormandl