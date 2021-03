V centrálním systému očkování lze ode dneška nalézt také městečko Dobřichovice na Praze-západ. Vše je připraveno, čeká se jen na přidělení vakcíny. Pro obyvatele regionu, který je součástí středočeského kraje, ale ve „svém“ okrese nemá žádnou větší nemocnici je to dobrá zpráva.

„Řekli jsme si, že musíme nějak pomoct. Myšlenka na vznik očkovacího centra v nás hlodala už od ledna. Ještě to umocnil okamžik, kdy se byly uzavřeny okresy a nastaly komplikace s cestováním do nemocnic, které máme nejblíže. Probírali jsme to se starostou Dobřichovic Petrem Hamplem, který nás podpořil. Když dokážeme zorganizovat divadelní slavnosti, rekordní piknik, setkání korvet a bůh ví co ještě, proč bychom teď nemohli přijít s něčím opravdu užitečným? Očkovací centrum – to přeci není jaderná elektrárna,“ říká jeden z iniciátorů Jiří Geissler - místostarosta místního Sokola.

Pěti stanovišti projde za den až 700 lidí

Celkem je zde vybudováno pět očkovacích stanovišť a veškeré zázemí, Geissler očekává, že zvládnou očkovat až 700 lidí denně. „Vše záleží na tom, kolik dostaneme vakcín. Centrum za plného provozu bude otevřené každý den, včetně sobot a nedělí od 8 do 20 hod s hodinou přestávkou po poledni, kdy bude probíhat dezinfekce. Nikdo se nemusí obávat, že by se do našich otvíracích hodin „netrefil“. Jsme tu pro lidi a tomu vše přizpůsobujeme.

„Jsem hrdá na sokoly z Dobřichovic, že se pustili do tak náročné akce. Je vidět, že v našem spolku jsou lidé se srdcem na pravém místě. Stejně tak jsem hrdá na všechny, kdo pomáhají napříč celou republikou. Řada sester a bratrů jsou lékaři, či zdravotníci, ale vím o dalších místech, kde se lidé zapojují do organizování pomoci a snaží se ulevit přetíženému zdravotnickému personálu. Za to jim moc děkuji,“ řekla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

„S místním sokolem spolupracujeme dlouhodobě na řadě akcí, s vybudováním očkovacího centra pod patronací sokolů jsem proto souhlasil a rádi jsme jim poskytli nejen finanční příspěvek, ale i další podporu. Spuštění očkování v Dobřichovicích vnímám nejen jako službu našim občanům, ale všem obyvatelům Prahy-západ,“ řekl starosta Dobřichovic Petr Hampl.

„Vnitřně členitá hala BIOS skýtá několik variant řešení, možnost parkování v areálu až pro 150 aut, manévrovací plocha pro autobusy. K tomu další zázemí – penzion s jídelnou, učebna, malý sál. Ideální pro případné ubytování, stravování, porady, call centrum, čekárnu při nepřízni počasí. Skvělé napojení na silniční síť prostřednictvím samostatného výjezdu z kruhového objezdu,“ vypočítává výhody Geissler.

Sám nyní - těsně před otevřením očkovacího centra - přiznává, že když nápad začal s několika dalšími dobrovolníky rozvíjet, vůbec netušil, co všechno ho čeká. „Tím, že nemáme žádnou „gesční“ nemocnici, jako řada očkovacích center v jiných sportovních halách nebo na výstavištích, museli jsme se vypořádat s řadou komplikací. Například jsme museli sehnat prádelnu s certifikací na praní infekčního prádla. Kdybychom „byli pod nemocnicí“, tak je to vyřešeno její prádelnou. Stejné je to se zajištěním sanitního vozu pro případ nutnosti. Když nespolupracujeme s nemocnicí, musíme mít soukromého dopravce a to samozřejmě stojí nemalé peníze,“ dodává Geissler.

Kromě jiného museli například sehnat nové nůžkové stany, protože nebylo rentabilní dlouhodobě zapůjčit ty, které leží ve skladech řady eventových firem. Stejně tomu bylo se zajištěním omyvatelného nábytku pro očkovací centrum a řady dalších věcí. V jeden okamžik bylo velkým problémem sehnat „plexisklové“ přepážky pro oddělení jednotlivých pracovišť, protože po nich byla sháňka po celé republice. I to se nakonec podařilo vyřešit.

Autor: Jiří Reichl