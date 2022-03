„S Michalem navazujeme na naši první spolupráci, která měla mimořádný úspěch. Ke 160 letům Sokola vytvořil symbolických 160 grafických listů Nazdar! Během pár dní byly vyprodané. Věřím, že i tentokrát zúročíme propojení Sokola a umění. Peníze půjdou na dobrou věc a o to větší motivaci máme,“ říká Marek Tesař, ředitel Kanceláře ČOS.

Grafice formátu A2 vyrobené technikou sítotisku dominuje letící sokol a ukrajinské barvy. Nápisy jako Stop The War a Stay Strong jsou jasným vzkazem a odsouzením ruské invaze. Jeden grafický list stojí nejméně 2 500 Kč. Zaplatit za něj ale zájemce může v rámci dobročinnosti i víc.

„Rád jsem tuto výzvu přijal, protože pomoci není nikdy dost. Navázal jsem na už zmíněnou sokolskou grafiku. Věřím, že Stay strong bude úspěšná edice a pomůže tam, kde je potřeba. Letící sokol symbolizuje právě vůli pomoci,“ říká umělec Michal Škapa.

Česká obec sokolská ale pomáhá i tím, co je jí nejbližší, tedy pohybem. Až do neděle 13. března je možné přispět prostřednictvím Sokolského běhu pro Ukrajinu. Startovné je symbolických 100 Kč a buď si můžete přijít zaběhat na ovál v T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady, kde běhával i Emil Zátopek, nebo se můžete zúčastnit kdekoliv jinde. Stačí se přihlásit na webu www.behproukrajinu.cz. Část peněz poputuje také na konto SOS Ukrajina a část půjde do sokoloven, které pomáhají ukrajinským uprchlíkům.

Za projektem Sport in Art stojí sportovci i vášniví teoretici umění, kteří věří, že umění a sport mají dohromady sílu probouzet emoce. Toto harmonické propojení přestavují veřejnosti, a kromě organizace charitativních akcí také shromažďují to nejzajímavější s důrazem na českou i zahraniční výtvarnou scénu.

Autor: Jiří Reichl