Karpuchina Gallery KDE: Rybná 22, Praha 1 KDY: Od úterý do neděle 13–16

„Na výstavě jsme prodali už sedmnáct děl v celkové hodnotě 510 tisíc korun,“ popisuje galeristka Alexandra Karpuchina, která pochází z Ruska. Ačkoliv se do České republiky přistěhovala s rodiči již v devadesátých letech, kvůli současné situaci cítila vinu a rozhodla se pomáhat tím, co umí nejlépe. Oslovila výrazné české autory, ale i umělce z Ukrajiny a Ruska, kteří v České republice žijí, pracují či studují. Galerie ani po dvou týdnech od zahájení akce není poloprázdná.

„Díla neustále obměňujeme, protože zájem umělců podpořit dobrou věc byl a je obrovský. Po celou dobu trvání akce chceme počet nabízených děl udržet mezi dvaceti až třiceti,“ prozrazuje Karpuchina. Nejdražším nabízeným dílem s cenovkou 120 tisíc korun je v současné chvíli plastika nejprodávanějšího tuzemského umělce Krištofa Kintery. Ruka v červené rukavici zlověstně třímá kutilské nářadí a míří na symbolický černý mrak, jenž představuje iracionální strach z uprchlíků, včetně těch, kteří v těchto dnech prchají z Ukrajiny. I jim pomůže výtěžek z celé akce, který Karpuchina Gallery věnuje nadaci Člověk v tísni.

Red Monster připravuje digitální on-line kurzy pro výuku ukrajinských dětí

Kromě Kintery se na akci skloňují i jména jako Kurt Gebauer, Josef Bolf, Julius Reichel, Andrea Baštýřová nebo Martin Salajka. Ukrajinu zastupují studenti pražských uměleckých škol, například Serhij Ďakiv nebo Margarita Ivy. Rusko na akci zastupuje Philipp Kolychev, multimediální autor, jenž studoval na AVU a který do akce věnoval plášť s autentickým designem. Všichni zastoupení autoři se vzdali nároků na odměnu.

Karpuchina Gallery.Zdroj: KGCharitativní salon není jen pro náročné sběratele. „Zájemci mezi díly naleznou velkoformátové obrazy za desítky tisíc, ale i umělecké předměty s cenovkou několik tisíc korun,“ dodává galeristka.

Souběžně s charitativním salonem ve vedlejších prostorách galerie probíhají dvě další výstavy. Do 3. dubna mají návštěvníci možnost zhlédnout výstavu Sabiny Knetlové, jejíž plastická díla mohli obdivovat lidé v Benátkách nebo Českém centru v Bruselu. Výstava etablované autorské dvojice Anna Slama & Marek Delong, vytváří prostor pro terapii a odstup od úzkosti současné generace a je k vidění do 8. května. I tito tři autoři výstav přispěli svými díly do charitativního salonu.

