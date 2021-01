Několikaměsíční kocourek pochází ze zahrádkářské kolonie. Ještě jako kotě se dostal do útulku, kde se statečně popral s nemocí. Nyní hledá domov, který by sdílel s dalším kotětem nebo dospělou kočkou.

Draco hledá domov, kde by nebyl sám. | Foto: Pražský spolek ochránců zvířat

Draco (naroz. 08/2020) je skutečně chudáček kotě! Přišel do útulku PSOZ Kocour Felix v Klecanech na konci září se skupinkou dalších deseti různé starých a velmi divokých koťat z chatové kolonie, kde místní chtěli kočky vybít. O pár dní později vypukla panleukopenie, kterou všichni bohužel chytli. Statečný Draco byl mezi těmi, kteří se s nemocí úspěšně poprali, ale za cenu nepříjemné léčby, dokonce musel být někiolik dní krmen sondou. To samozřejmě nijak nepřispělo k tomum aby se přestal bát lidí. Koťátka se však posltuně "umazlovala" a tak nový domov nejprve našli jeho mladší bráškové Ron a George, potom další dva a nakonec v polovině prosince odjely do nového domova jeho sestřičky Luna a Bellatrix. A tak Draco zůstal v útulku sám. Přitom byl na své sourozence od narození zvyklý a nyní je mu velmi smutno. Potřeboval by nutně domov, ale určitě s dalším koťetem nebo s dospělým, hodným kocourem, který by jej přijal za maldšího brášku. Je sice plašší, ale už se nechá i hladit a je opravdu velice krásný! Dostane také šanci?