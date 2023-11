/FOTOGALERIE/ Aktivních seniorů přibývá, i když si zejména mládež myslí, že jejich hlavní činností je stát fronty u supermarketů při slevových akcích. Názorným příkladem těch aktivních jsou třeba účastníci seniorských kurzů fotografování na Univerzitě třetího věku (U3v) Vysoké školy ekonomické v Praze a při galerii Czech Photo Centrum v Nových Butovicích (CPC), vedené doc. Ing. Stanislavem Horným, CSc. Jejich práce na téma uvedené v titulku se zúročila uspořádáním malé výstavy v CPC, kde proběhla koncem minulého týdne vernisáž.

Letní liják. | Foto: Alena Dudová

Panely s vybranými fotografiemi, kterých bylo zasláno do soutěže přes stovku, jsou umístěny před CPC a volně přístupné. Oceněny při vernisáži byly tři vítězky,všechno ženy, byť někteří mužští zástupci žehrali, že to není spravedlivé. Měli se pánové víc snažit. Oceněny byly, bez udání pořadí, paní Jana Běhounková za snímek Hra světla a stínu, paní Alena Dudová za snímek Letní liják a paní Ivana Kozlová za snímek Perličková koupel.

A co říká sám lektor o kurzu: „Za velký přínos považuji FotoKurzy pro seniory. Se starším věkem život člověka nekončí, naopak začíná období, kdy je více času dělat, co ho baví, a rozvíjet například kreativitu. A fotografování je jedna z nejsnazších cest, jak kreativitu, vizuální gramotnost a představivost cvičit a posilovat. Nutnost naučit se ovládat fotografickou techniku a fotoeditory a nutnost uplatňovat kompoziční pravidla posiluje a procvičuje mozek. A nutnost dosáhnout vhodné lokace ve vhodném čase posiluje a procvičuje fyzickou kondici. A to jsou dva hlavní aspekty „spokojeného“ a dlouhého stáří."

