Před dvěma dny přišel na trénink jeden pětapadesátiletý pán, který nikdy nebyl v posilovně a chtěl to zkusit. Hned si zakoupil permanentku a již po dvou trénincích se cítí o něco lépe, je rád, že se rozhýbal. Samozřejmě když cvičíme poprvé, svaly nás budou hodně bolet , ale nevzdávejte to, vydržte dva týdny a ono se to zlepší! Svalová bolest se změní, už nebude tak hrozná, adaptujete se na nový pohyb a za měsíc uvidíte první výsledky. Zamilujete si ten pocit když se překonáte, když uděláte o jednu sérii navíc než předtím nebo zvládnete o jedno kolečko kruhového tréninku více.

Cvičení vám toho dá hodně, důležité je přidat k němu celkovou změnu stravovacích návyků (nepřejídat se, zbavit se zbytečných sladkostí). Neříkám, že si občas nemůžete dát čokoládu, naopak to můžete, ale nejezte to každý den od pondělí do neděle 365 dní v roce. Je nesmírně důležité zaměřit se na kvalitní příjem bílkovin, tuků, sacharidů a všechno jíst ve vyváženém poměru. S tím vám také mohu pomoci díky jídelníčku na míru k vašemu tělu a podle toho, co rádi jíte.

Zdroj: Martin Jánošík

Takže důvody, proč byste měli navštívit posilovnu jsou: 1. Zpevnění kosti, svalů a šlach (v důchodu budete pak určitě víc fit, než kdybyste necvičili), 2. U mužů zvýšení testosteronu, 3. Psychická pohoda, 4. Pokud chcete zhubnout, tak toho můžete konečně dokázat díky cvičení, 5. Zbavení se bolesti v zádecha posílení hlubokého stabilizačního systému (vnitřní břišní svaly, patří sem i bránice).

Věřím, že jste se namotivovali a hned běžíte cvičit. Více informací o mne naleznete na www.trener-janosik.cz. Neváhejte mne kontaktovat, uděláme první trénink a začneme posilovat.

Autor: Martin Jánošík

Krása střídá nádheru. Živé sochy a bodyart ve Slavkově uchvátily návštěvníky