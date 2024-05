Dne 10.05.2024 bylo na Letišti Václava Havla poměrně živo. V turistické sezóně 2024 letěl poprvé přímý letecký spoj z Prahy do New Yorku-JFK. Tuto oblíbenou leteckou linku obsluhuje americká společnost Delta Airlines. Nasazovány jsou stroje Boeing 767-300ER. První cestující, mezi kterými jsem byl shodou okolností i já, dostali jako pozornost v podobě malého občerstvení v odletové hale před nástupem do letadla.

Stroj odstartoval 10.05.2024 ve 12:55. O tom jako to na Letišti Václava vypadalo, je k vidění ve fotogalerii.

„Společnost Delta Air Lines po zimní přestávce zahájila provoz své pravidelné linky z Prahy do New Yorku, kam bude létat každý den až do 6. října. Lety na Mezinárodní letiště Johna F. Kennedyho budou obsluhovat letadla Boeing 767-300ER s kapacitou pro 217 cestujících, přičemž 181 sedadel je umístěno v ekonomické třídě a 36 sedadel v business třídě. Delta Air Lines létá z Prahy do americké metropole pravidelně již od 19. června 2009, linka nebyla v provozu pouze v letech 2020 a 2021 vlivem pandemie Covid-19," uvedlo Letiště Václava Havla.