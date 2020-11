Sezamte se s příběhy těchto lidí.

Markéta

Třicetiosmiletá Markéta je naším nejdelším zaměstnancem. Markéta bydlela ve squattu, kde každý týden hořelo, má za sebou několikaletou drgovou minulost a mnoho špatných zkušeností spojených s ulicí. Tato slečna se za rok a půl vypracovala na vedoucí pobočky na HPP (jediný plný úvazek, který máme) a peer pracovnici, která aktivně pomáhá ostatním.

Markéta si dokázala dát do pořádku život ve všech zásadních oblastech - je opět v kontaktu s rodinou, získala sociální byt, dala si do pořádku zdravotní potíže, splácí dluhy a adoptovala si pejska z útulku. Markéta je plnohodnotnou součástí vedoucího týmu a má "expertizu", která je pro nás nesmírně cenná. Za poměrně krátkou dobu ušla obrovský kus cesty a je to ukázkový příběh, jak Přestupní stanice pomáhá.

Dušan

Dušan, kterému je šedesát jedna let, je u nás teprve krátce, ale je to řemeslník duší i tělem, kterému se pokazil rodinný život. Na ulici se pohybuje od dob, co přijel do Prahy, což jsou 4 roky a aktuálně bydlí v bezdomovecké kolonii, odkud se ho snažíme dostat rovnou do sociálního bydlení. Dušan má totiž pejska, kterého se na ulici ujal, což se ale s azylovým bydlením vylučuje.

Dušan je silně motivovaný a hned po nástupu přemýšlel nad možnostmi jak dobu u nás co nejlépe využít a jakožto technicky negramotný poprosil o zaškolení v práci s notebookem. Věříme, že má velkou šanci se uchytit, ať už splněním vlastního snu a otevřením si knoflíkářské dílny,

anebo uchycením se v řemeslně-manuální práci.

Niki

Niki je 29 let a na ulici byla od svých 18. Tam také "nasbírala" všechny zlé zkušenosti, které ulice může přinést. Niki má kromě špatných životních zkušeností i duševní onemocnění a proto je pro ní občas náročné pracovní dobu zvládat, a jakákoliv překážka se jí postaví do cesty, ohrozí veškerou stabilitu, na které do té doby pracovala. Spojení duševního onemocnění a bezdomovectví je poměrně časté, bohužel u nás nefungují služby, které by se těmto specifickým klientům věnovaly.

Niki je mimo jiné Romka a transsexuálka a hledání práce nebo jakékoliv uplatnění je pro ní o to omezenější. Niki ale měla velké štěstí a narazila na dobré sociální pracovníky, kteří ji pomohli s bydlením i zvládáním dluhů a dovedli ji až k nám. Pro nás je velkým přínosem její otevřenost a hlavně skvělá motivace: naučit se nadhledu, ale i zvládání běžného života s překážkami.

Martin

Martin byl na ulici od roku 1989. Když jsme se s ním zkontaktovali, teprve si nechával dělat novou občanku, protože jeho původní byla ještě československá. Šestapadesátiletý Martin je spolehlivý, nesmírně ochotný kolega, který nás skoro nenechá nic udělat a práci nám bere přímo z rukou - je vidět, že ho to baví a chodí do práce i ve dnech, kdy má volno.

Aktuálně se hlásí o sociální byt, protože pobyt v azylovém domě je časově omezený a blíží se mu doba, kdy budeme řešit další bydlení, pokud mu byt do té doby neschválí. Martinovi práce svědčí a hledá si ještě druhou, aby si vydělal peníze na nájem a také si vyzkoušel plný pracovní režim. Přestože s námi není ještě tak dlouho, máme velkou naději, že to dotáhne daleko a na ulici se přes dlouhé období, které tam strávil, už nevrátí.

VERONIKA PŘÍKAZKÁ