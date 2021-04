Máte rádi kočky? Chtěli byste kocoura, který se pomalu dostává ze zranění oka a hledá milé a hodné páníčky? Nebo byste Pražskému spolku ochránců zvířat raději pomohli nějakým finančním příspěvkem. V případě osudem těžce zkoušeného kocourka Žižky máte možnost spojit hned dvě pomoci najednou.

Kocourek Žižka je po operaci oka a hledá nový domov. | Foto: PSOZ

"Žižka, narozený asi roku 2018, je neuvěřitelně hodný a přítulný kocourek, který miluje lidi. A je navíc velice statečný. Do útulku PSOZ Kocour Felix jej přinesla paní, která jej našla ležet před svým domem se strašnou mokvající ránou v místě, kde běžně bývá oko. Vzali jsme kocourka ihned na veterinu, ke specialistovi na oči. Ten mu ránu vyčistil, prohlédl a zjistil, že je stará už několik dnů a vznikla nejspíše tím, že ubohého kocourka někdo do oka střelil! Kocourek dostal antibiotika a léky proti bolesti a za týden poté šel na operaci. Jakmile ho ale rána přestala bolet, a to musela bolet opravdu strašně, začal krásně jíst a stal se z něj největší mazlík, který předl i na veterině, když ho chystali na operaci. Nyní už ji má týden za sebou a 26. dubna jde na kontrolu. A pak už by mohl jít do nového domova. Je opravdu úžasný a svým lidem by do života přinesl spoustu radosti. Jen by měl být výhradně v bytě, protože jednookému kocourkovi by venku hrozilo mnoho nebezpečí," říkají lidé ze spolku.