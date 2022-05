V 90. letech 20. století zde vznikl jeden videoklip. Nosticova ulice se objevuje v klipu ke skladbě First Time od skupiny The Kelly Family z alba Over The Hump. Ulice na Malé Straně v klipu představuje starou Paříž v roce 1910 a byla náležitě proto vyzdobena. Je tam k vidění i typický francouzský trh či okenice s francouzskými nápisy a podobně. Klip se v naší metropoli na podzim roku 1995 natáčel i na dalších místech, na Starém Židovském hřbitově v Praze 1 na Josefově a ve Filmových ateliérech v Praze 10 Hostivaři.