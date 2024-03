Soupravy M1 nesou i po více než padesáti letech její odkaz. Letos v roce 2024 si připomínáme jednu významnou událost týkající se dopravy v Praze. Před padesáti lety začalo jezdit v metropoli metro.

Vzpomínka na prototyp souprav metra R1 | Foto: Martin Stehlík

Ruské soupravy EČS se rozjely poprvé 09. května 1974 na lince C z Kačerova na Sokolovskou - dnešní Florenc. Původně měly jezdit v metru československé lehké vlaky typu R1, které byly moderní a hlavně lehké pro trasu C, která vede přes Nuselský most. Bohužel z politických důvodů bylo rozhodnuto, že v metru budou jezdit výhradně ruské vlaky EČS, které byly už před padesáti lety zastaralé a hlavně těžké. Nuselský most musel být kvůli tomu upraven.

Model soupravy R1 je k vidění v Muzeu MHD v Praze 6 - Střešovicích. V roce 1972 došlo na Kačerově k těžké nehodě soupravy R1 při zkouškách. S největší pravděpodobností měla politické pozadí, aby došlo k rychlému prosazení ruských vlaků pro metro v Praze.

Po Sametové revoluci , která začala 17.listoadu 1989 a vedla k pádu komumistisckého režimu v Československu se řešila budoucnost vozového parku pražského metra. Na trase C se objevily soupravy M1.Prototypový vlak M1 se objevil na kolejích pražského metra v červenci 1998, po rozsáhlých zkouškách byl homologován o dva roky později.

S prvními cestujícími tak souprava M1 vyjela na trať 27. ledna 2000, jednalo se o soupravu č. 2 složenou z vozů ev. č. 4103, 4204, 4205, 4206 a 4104. Šéfkonstruktérem soupravy R1 byl Antonín Honzík, který se v 90. století podílel na projektu současných souprav M1. Když se člověk na současné vlaky M1 podívá, tak zjistí, že se podobají soupravě R1, která měla původně zahajovat provoz metra v Praze a to je velmi dobře. Odkaz soupravy R1 v metropoli stále žije a její projekt je nadčasový.