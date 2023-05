Další ze série tematických výstav před budovou generálního štábu, které připravuje Vojenský historický ústav Praha byla slavnostně zahájena ve středu 3. května. Mapuje události roku 1943, který je dnes označován za přelomový. K vidění bude do 13. června.

Autor výstavy Jindřich Marek. | Foto: Jiří Reichl

„Válečný rok 1943 – rok zlomu“ je název výstavy Vojenského historického ústavu Praha, která je až do 13. června k vidění před budovou generálního štábu Armády ČR. Jejím autorem je PaeDr. Jindřich Marek. „Snažil jsem se vystihnout všechny aspekty přelomového roku 1943, který se ale z našeho domácího pohledu tak přelomovým nezdál, protože zde doznívaly následky heydrichiády. Široká protihitlerovská koalice však začala projevovat sílu a obracela vývoj na všech frontách,“ říká k záměru výstavy Jindřich Marek.

Za práci odborníků Vojenského historického ústavu Praha, kteří pravidelně veřejnosti přibližují více než stoletou historii armády a významné události, osobnosti nebo výročí, poděkoval ve svém úvodním projevu generálmajor Ivo Střecha – první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky.

„Probíhající konflikt na Ukrajině dává navíc podobným akcím i jistý morální apel. Ukazuje, že mír a svoboda nejsou žádnou samozřejmostí. Jsou výsledkem úsilí a odhodlání celé společnosti a její připraveností přinést i osobní oběti. Proto jsem rád, že podobné akce připomínají současníkům statečnost všech Čechoslováků na bojištích i doma v odboji,“ řekl generálmajor Střecha.

Válečný rok 1943 byl rokem definitivního obratu. Domácí odboj, který stále čelil silnému tlaku okupačních bezpečnostních složek, zvedal hlavu. Spojenci v pátém roce války přebrali inciativu. A jednotky Československé zahraniční armády na západní a východní frontě podporovaly jejich vojenské úsilí. „Naši bojovali v severní Africe až do německo-italské kapitulace a podíleli se na leteckých operacích nad okupovanou Evropou. Východní jednotka prošla prvním bojovým křtem u Sokolova, jižně od ukrajinského Charkova,“ dodal první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky.

Připomněl, že bohužel válka v charkovské oblasti není jen historií. „I po osmdesáti letech tady umírají lidé. Evropa vinou Rusku opět není bezpečná. To ukazuje, že vstup do Aliance před 24 roky byl správným krokem. Osmdesát procent Čechů o tom nepochybuje. To je silná podpora, protože lidé chápou, že se nám dostává bezprecedentní úrovně bezpečí a obrany. Stejně jako v roce 1943 máme po boku odhodlané spojence. To je pro nás klíčové!“ připomněl generál Střecha současné dění.

„Za pět dnů si připomeneme 78 let od konce 2. světové války v Evropě. Pevně doufám, že konflikt takového rozsahu a intenzity se již nikdy nebude opakovat. Jedinou jistotou v dnešní turbulentní době je však jen vědomí nejistoty. Proto musíme být silní, připravení a maximálně odhodlaní bránit naši zemi i sdílení hodnoty. A pokud to bude nezbytné, budeme bojovat stejně statečně jako naši předchůdci v roce 1943 u Tobruku, Sokolova a Kyjeva,“ řekl na závěr svého projevu první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky.

Vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR Jan Jireš připomněl, že klíčovou událostí byla v roce 1943, která předznamenala porážku nacistického Německa, fašistické Itálie i japonského císařství kapitulace Wehrmachtu u Stalingradu.

„Pro nás jsou tyto události o to významnější, protože se na nich podíleli českoslovenští vojáci i domácí odbojáři. Návrat našich vlastenců do vlasti se začíná psát právě bitvou u Sokolova. Českoslovenští letci v té době kralují na evropském nebi, kde sestřelují nejen letouny Luftwaffe, ale ničí také německé ponorky a podnikají lety nad německé území. Vojenské neúspěchy nacistů jsou rovněž vzpruhou pro domácí odboj v celé Evropě. Na těchto panelech si připomínáme nejen naše válečné hrdiny, ale všechny oběti nacistického řádění. Tyto slavné i děsivé příběhy naší historie nás zároveň varují, že naši svobodu a nezávislost nemáme zadarmo. Touto výstavou chceme tento odkaz předávat všem našim občanům, zejména těm nejmladším,“ řekl Jan Jireš.

Výstava na Vítězném náměstí v Praze 6 je volně přístupná až do 13. června 2023.

