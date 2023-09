Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě Vojenského historického ústavu Praha. Kolegové na všech pracovištích se těší na vaši návštěvu v Den české státnosti.

Armádní muzeum neboli Vojenský historický ústav, které se nachází v Praze pod vrchem Vítkov, na Žižkově v ulici U Památníku. | Foto: Deník/Milan Holakovský

Kde jinde oslavit Den české státnosti než v muzeích, která mapují naši historii? V Armádním muzeu Žižkov se dozvíte mnoho nového o našich nejstarších dějinách, mj. i o tom, jak vypadal svatý Václav či jak mohutné byly vozové hradby husitů. Budete moci sledovat hrdinství našich vojáků za I. a II. světové války i jejich nasazení ve válečných konfliktech nedávné doby. V sedmi expozicích jsou chronologicky vysvětleny souvislosti a důvody historického vývoje na našem území v kontextu evropských dějin.

Jde o tyto expozice:



· Od počátků do roku 1740 · 1740–1914

· První světová válka 1914–1918

· Zákopy první světové války

· Československo 1918–1938

· 1938–1948, druhá světová válka

· Od roku 1948 do současnosti

Mapa expozic muzea je zde. Sváteční den v Armádním muzeu Žižkov můžete zahájit či zakončit v Café Kupka s úžasným a neobvyklým výhledem na hlavní město.

V Národním památníku hrdinů heydrichiády nedaleko Karlova náměstí a v těsné blízkosti Tančícího domu můžete zhlédnout expozici o hrdinství parašutistů, kteří provedli atentát na zastupujícího říšského protektora, a všech, kteří jim pomáhali bez ohledu na to, co jim hrozí.

1/16 Zdroj: Jiří Reichl Výcvik policejních psů. 2/16 Zdroj: Jiří Reichl Výcvik policejních psů. 3/16 Zdroj: Jiří Reichl Fenka ENERGY, čtyřletý belgický ovčák. 4/16 Zdroj: Jiří Reichl Hledání výbušniny v Armádním muzeu Žižkov. 5/16 Zdroj: Jiří Reichl Michal Burian v rozhovoru pro ČT. 6/16 Zdroj: Jiří Reichl Místo, kam byl ukryt vzorek výbušniny. 7/16 Zdroj: Jiří Reichl npor. Pavel Kulicha s desetiletým psem Scottym 8/16 Zdroj: Jiří Reichl nrtm. Ondřej Skok ukazuje fence Energy, kde má čichat. 9/16 Zdroj: Jiří Reichl Pohled na vagon, pod nímž byl ukrytý vzorek výbušniny. 10/16 Zdroj: Jiří Reichl Příprava na prohledání Armádního muzea Žižkov. 11/16 Zdroj: Jiří Reichl Psovod prohledává místo s ukrytým vzorkem výbušniny. 12/16 Zdroj: Jiří Reichl Rozhovor. 13/16 Zdroj: Jiří Reichl Ukrytí výbušniny. 14/16 Zdroj: Jiří Reichl Ukrytí vzorku do kamenného podloží pod kolejemi. 15/16 Zdroj: Jiří Reichl Ukrytí vzorku s dusičnanem. 16/16 Zdroj: Jiří Reichl Vzorky výbušnin a drog pro výcvik.

V Leteckém muzeu Kbely jsou vystaveny letouny, na kterých létali naši piloti ve válečných konfliktech. Kromě těchto strojů jsou vystaveny i ty, které sloužily v mírových dobách. Nejnovějším přírůstkem je Challenger, kterým létali prezidenti, politici i sportovci v dobách, kdy sloužil v dopravním letectvu Armády ČR. Jak tento letoun vypadá i zevnitř, se můžete podívat v reportáži České televize z 3. června 2023.

Pokud chcete návštěvu muzea spojit s výletem do krásné přírody, vydejte se do Posázaví do Vojenského technického muzea Lešany u Týnce nad Sázavou. V areálu bývalých dělostřeleckých kasáren je více než 700 historických tanků, kanonů, motocyklů, obrněných, nákladních a osobních vojenských vozidel, raketová technika, spojovací a ženijní prostředky a logistický materiál pocházející z období od roku 1890 až do současnosti.

Pro každé muzeum zvlášť můžete hlasovat v anketě o Muzeum roku 2023, pořádané agenturou Czech Tourism. Detailní návod najdete na stránkách jednotlivých muzeí.