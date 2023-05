/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ve Vojenském historickém ústavu Praha je do konce srpna otevřena výstava sportovních fotografií s názvem Karel Novák – Malíř sportu. Je součástí připomínek 75. výročí založení Armádního sportovního centra Dukla. Proč Malíř sportu? Karel Novák byl původně malířem pokojů. Než mu učarovala sportovní fotografie.

Vernisáž výstavy Karel Novák - malíř sportu. | Foto: Jiří Reichl, VHÚ

Řada unikátních sportovních fotografií zachycující nejen sport samotný, ale i sportovce v soukromí, je až do konce srpna k vidění v Armádním muzeu Žižkov. Návštěvníci ji najdou v přízemí naproti návštěvnické recepci. Mohou obdivovat černobílé fotografie Karla Nováka doplněné o exponáty ze sbírkového fondu Vojenského historického ústavu Praha, záznamy autentických reportáží Československého rozhlasu a filmové záběry dobových dokumentů sestříhaných právě pro tuto výstavu.

Návštěvníci výstavy uvidí zlaté hodinky Omega, které dostal Emil Zátopek od ministra národní obrany Ludvíka Svobody za své olympijské úspěchy v Londýně 1948, nebo předměty spojené s nezapomenutelnými úspěchy našich soutěžních jezdců na slavných mezinárodních šestidenních soutěžích motocyklů. Výstava se sportovní tématikou je součástí připomínek 75. výročí založení Armádního sportovního centra Dukla a vznikla ve spolupráci s Českým olympijským výborem.

„Karel Novák fotil v době, kdy přímé přenosy televize byly v začátcích a běžnější byly spíše rozhlasové přenosy. On divákům nadšeně sledující sportovní výkony přinesl i obraz. Tedy fotografie jejich hrdinů, kterým doma u rozhlasových přijímačů fandili. Často to byli sportovci, kteří se připravovali v armádním centru Dukla, takže nám dávalo smysl poskytnout prostory pro tuto výstavu, kterou jsme doplnili o předměty z našich sbírek, které jsou se sportem nějak spojené," řekl při zahájení vernisáže ředitel Vojenského historického ústavu Praha brigádní generál Aleš Knížek.

„Z naší filmové sbírky jsme vybrali řadu unikátních záběrů bývalého Československého armádního filmu jsme poskládali smyčku připomínající naše sportovce v letech 1948–1974. Na některých ze záběrů, ale i na fotografiích Karla Nováka ze spartakiád si můžeme připomenout i to, jakým způsobem může být sport zneužíván jako součást propagandy totalitního režimu. Výstavu jsme tematicky doplnili i o dobová výtvarná díla z tvorby bývalého Armádního výtvarného studia,“ říká ke koncepci výstavy ředitel Odboru muzeí Vojenského historického ústavu Praha plukovník Michal Burian.

„Díky našemu partnerovi, Českému rozhlasu, si pak u několika vybraných fotografií můžete prostřednictvím QR kódů připomenout slavné okamžiky našeho sportu. I mne překvapilo, oč působivější je dívat se například na unikátní fotografii zlatého olympijského vzpěrače Hanse Zdražily z Tokia 1964 a poslouchat rozhlasový záznam jeho rozhodujícího pokusu, než sledovat tutéž scénu na televizní obrazovce,“ dodal Burian.

„Chtěl bych poděkovat paní Dagmar Novákové že svěřila rodinný poklad, tedy archiv jejího otce Českému olympijskému výboru a věří nám, že ji nezklameme. Také bych chtěl poděkovat Vojenskému historickému ústavu Praha, protože špičkoví sportovci byli a jsou připravováni v Armádním sportovním centru Dukla a proto dává smysl, že tato výstava sportovních fotek, na níž jsou i olympionici Dukly, je v Armádním muzeu Žižkov,“ uvedl při zahájení výstavy předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Podotkl, že vernisáž se koná v předvečer data založení Československého olympijského výboru a Československého rozhlasu. Ten si připomíná 100 let od prvního vysílání.

Na vernisáži výstavy byla i dcera Karla Nováka Dagmar. „Nejsem zvyklá stávat před tak velkým publikem, jsem si více jistá za fotoaparátem, nebo za kamerou. Myslím, že táta byl měl velkou radost, kdyby viděl, jak je s jeho fotkami nakládáno a že by byl rád. Doufám, že to vidí a byl by na mne hrdý,“ řekla viditelně dojatá Dagmar Nováková, která sklidila velký potlesk a jako poděkování dostala krásnou kytici.

Při prohlídce výstavy u fotografie zlaté medailistky v hodu diskem Olgy Fikotové v Melbourne 1956 a jejího manžela - zlatého amerického kladiváře Harolda Connollyho ze svatby v Praze v roce 1957 prozradila, že za jejich seznámením byl její tatínek. "Paní Olga se mu svěřila, že se jí Harold velice líbí a neví, jak ho oslovit. Tak táta vymyslel, že ho požádá o pózování pro jeho fotografie a tak se stalo. Když Connolly přišel na focení, tak se tam Olga Fikotová "náhodou" objevila. Přeskočila jiskra a o rok později se brali v Praze na Staroměstské radnici. Pak mu pravidelně chodily pohledy z jejich cest po světě. Několikrát mi zopakovala, že tatínkovi nikdy nezapomene, že jim pomohl dát se dohromady," říkala se zářícíma očima Dagmar Nováková. Perličkou tohoto sňatku bylo, že by se patrně neuskutečnil bez přímluvy na patřičných místech Dany a Emila Zátopkových, kteří tehdy byli velice populární.

Výstavu pořádá Vojenský historický ústav Praha a Český olympijský výbor ve spolupráci s Českým rozhlasem a Armádním sportovním centrem DUKLA.

K dispozici je všem návštěvníkům nejen tato výstava, ale celé Armádní muzeum Žižkov, které bylo loni v říjnu otevřeno po více než čtyřleté rekonstrukci. Ocenila ji i odborná porota Národní ceny Gloria museaelis, která je v České republice nejvyšším oceněním práce muzejních institucí. Vojenský historický ústav Praha zvítězil v kategorii Muzejní počin roku 2022. Pokud se vám bude muzeum líbit, můžete pro mu dát svůj hlas i vy v soutěži Muzeum roku 2023. Stačí se přihlásit na portále agentury CzechTourism Kudy z nudy.