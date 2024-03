Trolejbusové jumbo poprvé vyjelo s cestujícími z Veleslavína na Letiště Václava Havla, a to 6. března 2024. Cestující se poprvé svezli z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla trolejbusem linky číslo 59, která nahradí naftové trolejbusy linky číslo 119.

Nové trolejbusy pojedou z Veleslavína na Letiště Václava Havla | Video: Martin Stehlík

Jedná se o tříčlánkové kloubové bateriové trolejbusy Škoda–Solaris 24m. Provoz odstartoval na základě informací DPP okolo 15. hodiny. Jedná se vůbec nejdelší trolejbus, který v Praze kdy jezdil.

Lidé měli možnost se tímto trolejbusovým obrem poprvé možnost svézt na lince 58 během zkušebního provozu. I já jsem byl mezi těmi prvními pasažéry. Svezl jsem se v pátek 22. prosince 2023.

Zdroj: Martin Stehlík

Trolejbusy v Praze jezdily v letech 1936-1972. Trolejbusový provoz v Praze skončil v noci z 15. na 16. října 1972, kdy se nedlouho po půlnoci vrátil do vozovny poslední trolejbus. Dne 15. října 2017 byl zahájen zkušební trolejbusový provoz v Prosecké ulici. Bylo to přesně 45 poté, co poslední trolejbus v Praze dojezdil. Od té doby zažívají trolejbusy v Praze velký návrat.

Konec linky 119 po 58 letech

Zapátral jsem v historii. Autobusy 119 začaly jezdit již 3. ledna 1966 a zítra tím pádem tyto autobusy po více než 58 letech končí. Na lince 119 byly k vidění různé autobusy-karosy,ikarusy-čabajky.

Konec linky 119 po 58 letechZdroj: Martin Stehlík

Linka 119 byla zavedena 3. ledna 1966 jako přečíslovaná linka 225, která od roku 1959 jezdila v trase Náměstí Republiky – Letenské náměstí – Náměstí Říjnové revoluce (dnes Vítězné náměstí) – Ruzyně,,letiště. Provoz byl celotýdenní. Od 8. listopadu 1967 byla vedena po nové Evropské ulici, v té době nazvané ještě Leninova třída.