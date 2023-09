Desítky tisíc školáků se v Praze vydaly 4. září do základních a středních škol. Podívejte se na první chvíle některých z nich po prázdninách.

První školní den 2023 na Uhelném trhu a sídlišti Solidarita. | Foto: Martin Stehlík

Do školy se šlo také na Starém Městě do ZŠ na Uhelném trhu i do školy na strašnickém sídlišti Solidarita.

Tady připravili pro děti i bohatý kulturní program.