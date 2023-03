V úterý 7. března před plným sálem rodičů, učitelů, přátel a dětí předala místostarostka Prahy 11 Zuzana Böhmová a autorka skřítků Romana Jandourková, za přítomnosti Dagmar Pospíchalové, pravé ruky autorky, ceny za krásná umístění v soutěži „Namalujte skřítka pro radost“. Uznání však zaslouží všichni, kteří svá díla do soutěže poslali.

Místo starostka Zuzana Böhmová s vítězi soutěže Namalujte skřítka pro radost | Foto: Michaela Rulíšková

„Jsme velmi rádi, že naši skřítkové v parku Ocelík budí zájem dětí a inspirují je k vlastní tvorbě. Do soutěže bylo přihlášeno téměř sto prací. Při vyhodnocování jsme celý velký stůl v zasedací místnosti na radnici překryli třikrát – neuvěřitelné množství výborných děl! Mám radost, že jihoměstské děti jsou takto výtvarně nadané,“ říká Zuzana Böhmová.

Srdečně blahopřejeme soutěžícím, kteří se v jednotlivých kategoriích umístili takto:



I. kategorie 3-5 let:

1. místo Jan Kokeš

2. místo Filip Horák

3. místo Anežka Němečková



II. kategorie 6-7 let:

1. místo Zuzana Masopustová

2. místo Laura Labuta

3. místo Valerie Janouchová



III. kategorie 8-10 let:

1. místo Nikol Frankičová

2. místo Kristýna Břízová

3. místo Rézinka Jungová



IV. kategorie 11-15 let:

1. místo Milada Honsů

2. místo Sofia Enderle

3. místo Kateřina Šedinová

Autor: Michaela Rulíšková

