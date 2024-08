Petr Dušek dnes 09:28

Zatímco v klasickém StarDance tančí profesionální tanečníci s celebritami, v Seniorském StarDance s dámami a pány ve věku 60 a více let. Škola tance pro všechny pořádá letos již pátý ročník tohoto unikátního projektu a v první polovině září proběhnou po celé republice castingy. Ti nejlepší postoupí do celorepublikového finále, které proběhne 23. listopadu 2024 v pražském O2 universu. Jeden z castingů se uskuteční i v Praze, a to konkrétně v pátek 6. září 2024 od 10:00 v Tanečním studiu Maestro (Na Strži 40, Praha 4).