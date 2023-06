Jak nenaletět na „výhodnou" půjčku, jak si vytvořit bezpečné heslo a co nezanedbat ohledně exekucí – to všechno se dozvěděli účastníci přednášky v Horních Počernicích. Přednášet přijeli Petr Schneedörfler ze spolku LIGHTHOUSE, který spolupracuje dlouhodobě s městskou částí Praha 20 a soudní exekutor Pavel Tintěra z Exekutorského úřadu v Rakovníku.

Beseda jak nenaletět "šmejdům" - zleva Hana Markulinec Moravcová z MČ Praha 20, soudní exekutor Pavel Tintěra a Petr Schneedörfler ze spolku LIGHTHOUSE. | Foto: Eva Rajlichová

Besedu zahájila místostarostka Horních Počernic Hana Markulinec Moravcová přivítáním účastníků i obou přednášejících. Během úvodního bloku zazněla základní pravidla spojená s rozumným chováním při nákupech či braní si půjček – nic není zadarmo, vydělat chce každý, levné neznamená kvalitní a nepodepisujte nic, o čem nevíte vše.

„Senioři jsou velmi dobře informovaní díky internetu a různým poradnám, ale stále je důležitý osobní kontakt,“ vysvětluje Petr Schneedörfler ze spolku LIGHTHOUSE.

„Často se obávají nebo stydí zeptat, ale obvykle se po čase osmělí a pak už jim nic nebrání vyhledat pomoc. Bohužel ale zde o to víc platí, že čas jsou peníze, snažíme se tedy nejen seniory vést k včasnému řešení takových problémů". I seniorů se dnes týkají exekuce, často se zadluží, aby pomohli svým dětem nebo vnoučatům.

„Ať už je důvod nesplácení dluhu jakýkoli, i zde platí, že před problémem nemohu uhýbat a musím se k němu postavit čelem," zdůrazňuje soudní exekutor Pavel Tintěra.

Přítomným objasnil také základní pravidla pro efektivní a správnou komunikaci s exekutorským úřadem ale i to jak ochránit vlastní majetek nejen při půjčkách v rodině. Po přednášce se rozproudila živá diskuze a účastníci využili možnost ptát se přímo soudního exekutora. Zajímalo je zřízení chráněného účtu a také to, jak je to s doručováním během exekučního řízení. Vzhledem k zájmu seniorů o tuto problematiku se se zástupci MČ Horní Počernice dohodli na pokračování přednášky. To by se mělo odehrát už v září.