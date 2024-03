RockOpera Praha přivítala na svých prknech další hvězdu tuzemské hudební scény. Jako speciální host byl uveden v úterý 26. března na repríze Marie Madonny frontman legendární kapely Olympic Petr Janda. Vystoupil i pozoruhodný NEO handpanista Jiří Káš, který cestou do divadla havaroval.

RockOpera Praha. | Foto: Petr Hněvsa

Divadlo RockOpera Praha oslavila velikonoční svátky představením Maria Madonna, které vypráví život Ježíše Krista z pohledu jeho matky Marie. Titulní role se ujala Pavla Forest, jako Ježíš vystoupil Jan Tláskal.

„Marii Madonnu zařazujeme do našeho programu vždy nejblíže ke svátkům, které se týkají Ježíše Krista. Hrajeme ji tedy pravidelně před Velikonocemi a Vánocemi. Vnímáme to také jako možnost oslavit tyto významné dny roku s našimi fanoušky“ sdělila Forest.

RockOpera Praha.Zdroj: Petr Hněvsa

Mimořádný zážitek připravil NEO handpanista Jiří Káš, který svým hudebním vystoupením navodil až mystickou atmosféru. Pozoruhodný performer je známý tím, že unikátní NEO handpany vlastnoručně vyrábí. Umělec cestou do divadla havaroval a málem nevystoupil.

„Vozidlo jsem nechal v odstavném pruhu na dálnici a spěchal jsem, abych všem mohl zahrát“ řekl Káš, který dorazil náhradním vozem těsně před začátkem. Jiří Káš připravuje speciální hudební vstoupení, které předvede na premiéře nové opery RAGNAROCK dne 24.4.2024.

Ve svém nabitém programu nalezl skulinu zpěvák a kytarista Petr Janda, který nadšeně sledoval celé představení z první řady. „Krásně vám to hraje, ale už jsem starší pán a skoro jsem ohluchl, protože jsem si nevzal špunty do uší“, řekl s úsměvem Janda, když ho Milan Steigerwald pozval na pódium, aby společně pokřtili CD Best of RockOpera.

RockOpera Praha.Zdroj: Petr Hněvsa

„Olympic je jedna z nejdůležitějších kapel tuzemské scény. Je nám obrovskou ctí přivítat v našem divadle Petra Jandu, jehož hlas provázel mnoho z nás při objevování rockové hudby,“ řekla výkonná ředitelka, zpěvačka a libretistka Pavla Forest. Nový Slzy tvý mámy Petr Janda zavítal do RockOpery Praha už v lednu při příležitosti natáčení videoklipu k předělávce klasického hitu skupiny Olympic Slzy tvý mámy. Novou verzi nazpívalo další velké jméno českého rocku Ladislav Křížek a čerstvá posila souboru divadla Jiří Rain s kapelou Sebastien.