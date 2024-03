Podívejte se: V Letňanech se uskutečnil cestovní veletrh Holiday a Region World

Až do neděle 17. března 2023 probíhal v areálu PVA Expo Praha Letňany tradiční veletrh cestovního ruchu Holiday a Region World. V letošním roce ho doprovázely výstavy For Caravan a For Boat. Výběr možné dovolené byl více jak bohatý.

Cestovní veletrh v Letňanech. | Foto: Pavel Kyselák

I závěrečný den třídenního cestovního maratonu byl nabitý doprovodným programem. U stánku Hlinecka se bylo možné přiučit v pletení pomlázky, což je k blížícím se Velikonocům více jak aktuální. Zhoupnout se dalo na dřevěném koníkovi. Zástupci Jihlavy nabízely propagační materiály na speciálním kole s přívěsem. Děvčata ze Srí Lanky předvedla taneční kreaci.