Talent manažerka a facilitátorka Katka z Prahy chce získat 200 tisíc korun pro lidi s postižením tak, že v dubnu poběží v Praze půlmaraton na jejich počest. Snaží se tak zviditelnit kavárnu, která svým tréninkovým programem pomáhá hendikepovaným zapojit se do běžného života.

Běháním půlmaratonu sbírá peníze pro trénink lidí s hendikepem. | Foto: se souhlasem Borůvka Praha o.p.s.

Katka do tréninkové TA KAVÁRNY chodí tak dlouho, až se rozhodla do podpory tohoto centra aktivně zapojit. I přesto, že běhání nepatřilo mezi její koníčky, začala trénovat tak, aby byla schopná uběhnout půlmaraton. Charitativním během chce nejen zvýšit povědomí o speciální kavárně na pražském Vyšehradě, ale zároveň vybrat částku, díky které se tréninku budou moct zúčastnit další lidé s postižením. Těm TA KAVÁRNA pomáhá více se osamostatnit a lépe se zapojit do života.

Půlmaraton jako výzva

Sedmatřicetiletá rodačka z Prahy si k narozeninám v loňském roce nadělila závazek uběhnout svůj první půlmaraton. Když začala s tréninkem, zrodila se v ní také touha pomoci tím někomu dalšímu. Když viděla, s jakými překážkami se každý den potýkají hendikepovaní zaměstnanci její oblíbené kavárny, volba byla jasná.

„Do Ta Kavárny chodím pravidelně a lepší flat white mi nikde nepřipraví. Je to moje srdcovka a lokální místo setkávání s přáteli, navíc s vyšším smyslem. Na vlastní oči vidím, jak lidé s postižením pod vedením zkušených trenérů rostou,“ vysvětluje Katka.

Sbírka na speciální školení

Poté, co Katka zjistila, jak velkou částku je potřeba pro vyškolení jednoho z nich, rozhodla se tyto peníze vybrat vlastním přičiněním. Na portálu Donio založila finanční sbírku s názvem Půlmaraton pro TA KAVÁRNU, kterou zároveň propaguje svou aktivní účastí na známé sportovní události - 6. dubna poběží v Praze Sportissimo půlmaraton. Bude to jejích prvních oficiálně zaběhnutých 21 kilometrů centrem Prahy.

Velkou naději na dosažení cílové částky jí dodala firma projectYOU, se kterou se dohodla na prvním a velmi štědrém příspěvku 20.000 Kč. Stejně jako TA KAVÁRNA pomáhá hendikepovaným se vstupem na běžný pracovní trh, projectYOU pomáhá studentům připravit se na svou vlastní kariéru, a to skrze gamifikované workshopy a zážitkové učení.

Kavárna na trénování

TA KAVÁRNA na pražském Vyšehradě je jedním z projektů neziskové organizace Borůvka Praha o.p.s. Už téměř 16 let tu funguje tréninkový program, jehož hlavním cílem je poskytnout lidem s postižením možnost získat základní pracovní návyky a díky tomu se pak lépe uplatnit na běžném trhu práce.

„Na jednoho klienta v tréninkovém programu, do kterého kromě jeho platu spadá také podpora trenérů nebo pracovní konzultantky, která klientovi pomáhá s hledáním následného zaměstnání, kde by se nejlépe uplatnil, je potřeba každý rok částka 200 000 korun. Větší část nákladů se sice Borůvce daří pokrýt díky podpoře magistrátu, úřadu práce a evropských fondů, ale to nestačí na všechno. Zbylé finance závisí na individuální finanční pomoci dárců – ať už jednotlivců nebo firem. Proto jsme za současnou iniciativu Katky opravdu vděční,“ říká Lenka Nádvorníková, ředitelka neziskové organizace Borůvka Praha o.p.s.

Každý rok se tréninkového programu účastní přibližně deset lidí s postižením, se kterým se narodili, nebo ho získali vinou úrazu či vážné nemoci. Minimálně půlka z nich se hned po absolvování tréninku dokáže zapojit do pracovního procesu a stát se tak plnohodnotnými členy společnosti.

