Netradiční výstava vzdušné krásy Opravdu netradiční výstava probíhá v „galerii pre“ v budově Pražské energetiky (Na hroudě 4, Praha 10). Celá výstava obrazů pražských výtvarníků Jany a Milana Jíšových je „zabalená“ do paličkované sítě.

Výstava Akordy Tuše a Krajky. | Foto: Petr Pavel Šimáček

Prostorové síťované obrazy tvořené paličkovanou krajkou vznášející se nad obrazy jsou doménou autorky Jany Jíšové.

„Většinou používám přírodní materiály (len, vlna, režné nitě aj.), také ale např. nitě z umělé viskózy. Tradiční techniku spojuji s dosud neuspořádanými nitkami současnosti. Je zde i podobnost s příběhy lidí. Od zaběhnutých vzorů k nově živým spojům,“ přibližuje výtvarnice.

Velké krajkové sítě a objekty jsou spojovacím prvkem při společných výstavách obrazů s manželem Milanem Jíšou. Ten po nemoci v roce 1971 opustil ve svých dílech klasické realistické zobrazení a začal budovat kompozice iluzivního realismu, surrealismu, v olejomalbě pointilismu a abstrakce.

Po roce 1987 zůstal u kreseb tuší na ruční papír dřívkem anebo perem. Působivé obrazy autorů „zabalené“ do průhledné vzdušné paličkované textilie se vzorem jemné krásy mohou návštěvníci v umělecké „galerii pre“ obdivovat do 15. prosince 2023. Otevřeno ve všední dny od 12 do 18 hodin.

Děkujeme za příspěvek a i vy nám neváhejte posílat ty vaše!