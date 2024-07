Představení Království z Ledu je tak úspěšné, že je vyprodané až do února 2025, a to mají herci za sebou teprve 15 repríz tohoto muzikálu. Hlavní roli Anny ztvární semifinalistka soutěže Česko Slovensko má talent Eva Lazáriková, Elsu si zahraje zpěvačka a herečka Anna Sedláčková, Olafa ztvární vycházející filmová a divadelní hvězda Karolína Hovorová a v roli Hanse diváci uvidí herce a zpěváka Matyáše Černého.

Vedení divadla si pochvaluje vývoj tohoto představení a mají s ním do budoucna ještě velké plány.

,,Jsem rád, že se divákům naše zpracování této pohádky líbí. Snažíme se, aby to nebylo pouze pro děti, ale i pro dospělé, když už s dětmi do toho divadla jdou. Zatím se nám to daří a už teď mohu prozradit, že jsme Království z Ledu zase trošičku vylepšili a ti, co přijdou na jednu z našich zastávek letního turné, nebudou litovat," řekl s úsměvem a nadšením režisér a ředitel divadla David Kastl.

Divadlo STAR má namířeno např. na hrad Křivoklát, zámek Blatná, Vodní hrad Lipý v České Lípě, zámek Děčín a spoustu dalších. Vstupenky a kompletní program naleznete na stránkách divadla.