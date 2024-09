Ladislava Gažiová se narodila v roce 1981 ve Spišské Nové Vsi v někdejším Československu. V letech 2000 až 2002 studovala na akademii v Košicích, potom přestoupila do Prahy. Po roce v ateliéru Vladimíra Skreplana AVU, přešla k Jiřímu Davidovi na VŠUP, kde v roce 2008 absolvovala.

Má za sebou desítky samostatnýchi skupinových výstav v Česku i v zahraničí, v roce 2008 byla mimo jiné zastoupena na výstavě Paradise Lostv Museu Kampa. Pro její obrazy je charakteristické použití režných pláten v kombinaci s hladkou malbouvytvářenou sprejem přes šablony.

I když pracuje s výraznou zkratkou a zjednodušením, dokáže ve svýchobrazech rozehrávat mnohovrstevnaté příběhy dotýkající se naší historie i současnosti.

Z její kurátorsképraxe lze připomenout například výstavu O kosmos hino kalo (Vesmír je černý) v Moravské galerii v Brně napřelomu let 2017/2018. Šlo prezentaci sbírek Muzea romské kultury ne jako insitního umění, ale zperspektivy „obecných“ dějin umění. Ladislava Gažiová žije a pracuje v Praze.

Cena Medy Mládkové má za cíl podporovat umělkyně a umělce střední generace v jejich další tvorbě. Nesejméno mecenášky a sběratelky Medy Mládkové, které byla od konce šedesátých let důležitoupodporovatelkou českého neoficiálního výtvarného umění.

„Pro paní Medu bylo sběratelství předevšímformou vyjádření zájmu o dílo vybraných autorek a autorů a snahou motivovat je, aby v nastoupené cestěpokračovali. Ve svém zájmu se nezaměřovala jen na české autory, ale i na umělce ze Slovenska, Polska, Maďarska či tehdejší Jugoslávie. Rádi bychom, aby cena měla podobnou funkci i geografický záběr,“ vysvětluje Filip Melzer, předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových, která cenu od loňska uděluje.

„Zatímco Cena Jindřicha Chalupeckého je určena umělcům na začátku kariéry a Státní ceny se zpravidlaudělují za celoživotní dílo, Cena Medy Mládkové se zaměřuje na tvůrce ve věku 35 až 55 let, tedy umělkyněa umělce, kteří již mají za sebou významná díla a výstavy, ještě však nepatří do kategorie žijících klasiků. Pani Meda byla výraznou individualitou, která vždy šla odvážně a nekompromisně vlastní cestou. Podobné kvality by měla vykazovat i tvorba oceňovaných autorek a autorů,“ dodává Melzer.

Kritériem výběru nejsoudílčí počiny z poslední doby, preferované medium tvorby či národnost, ale především osobitost tvorby, odvaha jít vlastní cestou a schopnost prostřednictvím umění nastolovat nová témata. První laureátkou cenyse v roce 2023 stala Eva Koťátková.

Cenu uděluje Nadace Jana a Medy Mládkových ve spolupráci s časopisem ELLE. O laureátovi rozhoduje odborná porota složená z nezávislých odborníků a zástupců pražského Musea Kampa, které paní Meda vroce 2003 založila a které pečuje o její sbírku.

V letošním ročníku členy poroty byli Zdenek Felix, nezávislýkurátor žijící v Berlíně a někdejší ředitel Deichtorhallen v Hamburku, šéfkurátorka Galerie hlavního města Prahy Helena Musilová, vedoucí kulturní rubriky časopisu ELLE Barbara Hackelová a kurátoři Musea Kampa Martina Vítková a Jan Skřivánek. Cena má formu autorkého šperku – náhrdelník pro letošní laureátkuvytvořila šperkařka Anežka Juhová.

„Cena laureáty ve vztahu k museu k ničemu nezavazuje, nechceme, aby pro ně znamenala jen další povinnost. O možnosti výstavy ale s Ladislavou Gažiovou jednáme a doufám, žese nám ji v příštím roce podaří realizovat,“ doplňuje šéfkurátor Musea Kampa Jan Skřivánek.

Meda Mládková (1919–2022) byla celoživotní propagátorkou české kultury. Její exilové nakladatelství Éditions Sokolova v roce 1953 mimo jiné vydalo první monografii malířky Toyen a v Paříži se spřátelila sprůkopníkem abstrakce Františkem Kupkou. Ve Spojených státech amerických později spolu s manželem Janem Mládkem vybudovali největší soukromou sbírku Kupkových děl.

Svými nákupy zároveň podporovaliřadu osobností domácího umění šedesátých až osmdesátých let. Motto Medy Mládkové znělo: „Když chceš,tak můžeš.“ Právě odhodlání a neústupnost, se kterými se pouštěla do všeho, co dělala, byly po roce 1989pro českou společnost převálcovanou čtyřiceti lety komunistické totality velice cennou a inspirativní lekcí.Cena je udělována v den narozenin Medy Mládkové, letos 8. září uplyne 105 let od jejího narození.