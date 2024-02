V sobotu 27. ledna jsme zavítali do pražského klubu Roxy na Warmup festivalu Let it Roll Winter edition, kde vystupovali přední jména české dnb scény jako je Madface, Thiew, VolumePlus, ale taky zde byla jedna zahraniční hvězda z Velké Británie a to právě hlavní hvězda večeru Metrik, kterého jsme si také nachvíli odchytili na rozhovor.

Metrik v klubu Roxy | Foto: Jiří Baran

Jaký jste měl večer?

Je úžasné být zpátky v Praze a zvláště zde v legendárním klubu Roxy, který je jeden z nejlepších v Evropě. Byl jsem tady pár let zpátky a naprosto to tady zbožňuji a je super být zpět.

Máte rád Prahu nebo Česko obecně?

Prahu zbožňuji a do Česka jezdím teď už asi 10 let a byla to první země, ve které jsem hrál mimo domovskou Anglii. Dnb scéna je zde úžasná a lidé jsou neskuteční. Dále na Česku mám rád jídlo, dobré pivo a krásnou přírodu s památkami.

Jakou jste měl cestu?

Kupodivu má cesta sem byla vcelku hladká, když vemu v potaz, že hodně letů z Anglie má teď dost velká zpoždění, kvůli nepříznivému a bouřlivém počasí, které v Británii momentálně panuje. Ale zase jsem mohl v klidu celý den pracovat na setu na dnešní večer a taky na dalších projektech, na kterých momentálně pracuji.

Kdy máte v plánu nás podstít další návštěvou?

To si nejsem právě jistý, ale vlastně jestli si správně pamatuji, tak již dost brzy a to už příští měsíc 23. února 2024 budu vystupovat v Ostravském klubu Fabric.

A co takhle nám prozradit nějaké plány ohledně nového alba?

Něco málo vám prozradit můžu. Pomalu a jistě práce na novém albu dokončuji. Mělo by vyjít někdy v první polovině letošního roku. Budou se skládat hlavně z již vydaných skladeb jako Immortal, Fall to the dust, Awake s ÆON:MODE, ale taky nějaké nové písničky, které zatím ještě nevyšly, avšak brzy jedna z nich vyjde, na které jsem spolupracoval s entishikary. Sám se nemůžu dočkat až konečně vyjde a na následnou zpětnou vazbu od mých fanoušků.

Děkujeme Merikovi, že si na náš rozhovor udělal čas, zodpověděl na pár našich otázek a budeme netrpělivě očekávat, kdy nás znovu potěší jeho návštěvou v naší zemi, které jak jsme se dozvěděli, nebude ani tak dlouhé.

Nakonec vás můžeme už jen pozvat do Prahy na Let it Roll Winter edition, který se bude konat v pražském O2 Universum a to přesněji o víkendu 16.-17.2.2024.