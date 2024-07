Lokomotiva řady 371 je dvousystémová elektrická lokomotiva, vzniklá modernizací lokomotiv řady 372 ze Škody Plzeň. Rekonstrukci provedla plzeňská firma Škoda Dopravní technika. Pro České dráhy bylo mezi lety 1996–2000 rekonstruováno 6 strojů, sedmou lokomotivu 371.201 (původní 180.001 DB) obdržely jako kompenzaci za poškození české lokomotivy v Drážďanech.

Hlavním cílem modernizace bylo zvýšení maximální rychlosti lokomotivy z původních 120 na 160 km/h tak aby mohly být nasazovány i na hlavních tratích v Německu, nebyl však zvýšen výkon.

Po oddělení nákladní divize ČD Cargo v roce 2007 zůstaly všechny lokomotivy této řady ve stavu mateřských Českých drah. Stejně jako výchozí řada 372, i tyto lokomotivy jsou podle zastaralého technického řešení v době výroby a malé provozní spolehlivosti známé pod přezdívkou bastard. V současné době tyto lokomotivy jezdí pouze na vnitrostátních spojích.

Do konce roku 2017 tyto stroje zajišťovaly vozbu mezinárodních prestižních expresů do Německa desítky let. Historie Počátkem 90. let byly do provozu zařazeny lokomotivy řad 372 ČSD a 180 DR, které měly společně zajišťovat přeshraniční dopravu mezi Děčínem a Bad Schandau. Jejich původní rychlost 120 km/h však brzy přestala stačit, jelikož došlo k rozsáhlým úpravám tratí na německé straně.

Po sloučení původní DB s DR roku 1994 připadly německé lokomotivy nové unitární DB, která nechala zkušebně upravit jeden stroj na rychlost 160 km/h, zatímco v ČR bylo upraveno 6 strojů.

Tyto stroje vykonaly v železniční dopravě velký kus práce a zaslouží si obdiv. Jednalo se o vůbec první lokomotivu ve flotile Českých drah , která jezdila v Německu, protože zvládala německý napájecí systém. Každý kdo třeba jel vlakem do Drážďan na vánoční trhy či pokračoval třeba dále, tak si na tuto lokomotivu vzpomene.