“Vědomí je jasné. Psychomotorické tempo a dynamika jsou mírně inhibovány. Orientace místem, časem, osobou i situací je dostačující. Ve vnímání se nezjišťují iluze ani halucinace. Myšlení je zpomalené, koherentní, bez bludných produkcí, s racionálním základem. Úsudek je katarzní. Chronologie alkoholické historie se spouští. Zájmové sféry jsou ochuzené, nejsou zaměřené na lenost. Zájmová sféra je uzavřená, aktivita je bez větších výkyvů. Afekt je přiměřený situaci a afektivita je plochá, výbušnější. Sklony k explozivitě jsou běžné. Intelektové vybavení je přiměřené, bez floridní psychotické symptomatiky. Depresivita osobnosti je chronická, alkoholická, organická.” – Judr. Ján Vongrej 13. 5. 1928

"Ostala tam inšpirácia tým príbehom tety, ale je to najskôr o vzťahu muža a ženy, o rodinných traumách, ktoré sa v rodinách taja a nehovorí sa o nich.” – Ivana Šáteková

Ivana Šáteková Jeřábnice v kožichu / Crane woman in the fur Kurátorka: Alexandra Karpuchina

Vernisáž výstavy: 17. 7. 2024 18:00

Výstava potrvá: 18. 7. - 30. 8. 2024 Karpuchina Gallery, Rybná 22, Praha 1, Česká Republika

V případě úderu či nárazu je vhodné přiložit na hematom studený nebo ledový obklad. Nemáte-li po ruce speciální obklad, můžete použít i mraženou zeleninu. Přestože nejsou modřiny ozdobou na kráse, ve většině případů se nejedná o závažné poškození a do několika dnů se modřina sama vstřebá bez jakýchkoliv následků, to ale vůbec neplatí u modřin duševních.

Schopnost jednat nezávisle na určujících faktorech a rozhodovat se na základě vlastního uvážení je koncept propojený s myšlenkou odpovědnosti za vlastní činy a volby. Heuristika, intuitivní metoda, která nám pomáhá rychle a efektivně řešit problémy, rozhodovat se na základě předchozích znalostí a vštěpených zkušeností se zdá být užitečnou metodou. Ne všechny zkušenosti si ale uvědomujeme a zdá se, že ne všechny musí být i přímo naše.

Traumatické zážitky mohou být sdílené, transgenerační, celospolečenské a mohou vést k hluboko zakořeněným maladaptivním vzorcům. V případě výstavy Ivany Šátekové interní modřiny – chyby – připomínající inkoustové skvrny, které vznikají nečekaně a mohou zásadně zabarvit naše životy. Stávají se tak upomínkou nepředvídatelných důsledků našich rozhodnutí.

Ve své práci Šáteková převážně zmiňuje negativní nebo málo reflektované problémy, které se vyskytují ve slovenské společnosti. V průběhu let se zabývala otázkami sexismu, misogynie, rasismu, fašismu a xenofobie. Na výstavě představené v Karpuchina Gallery skrze rozpravu vlastní rodinné historie, přináší divákům možnost introspekce a zamyšlení nad původem a důsledky skrytých úrazů.

Autorka kontinuálně pracuje s přesahy do minulosti, do lidové nebo populární kultury a hledá nejvhodnější prostředky, které by mohly účinně vyjádřit její kritický postoj. Kombinací funkčních předmětů jakými jsou talíře, ubrusy a čistě umělecká díla – plátna –, ilustruje napojení mezi uměním a každodenním životem, ale i dialog mezi minulostí a současností.

Pro Ivanu je důležitý příběh, vytváření krátkých, ale přímočarých narativů a ty pak určují preferovaný formát díla. Miniaturní malby a kresby jsou ji vlastní, protože za každou stojí jeden “malý” příběh jedince. Ty jsou seskupeny a v prostoru napojeny do větších souvislostí a dějů. Společně s anonymitou protagonistů nám umožňují ztotožnit se s univerzálními emocemi, které přináší.

Jejich vzorec naznačuje řád a strukturu, zatímco detaily obličejů poukazují na jedinečnost každého jednotlivce. Kompoziční vymezení jejích postav uprostřed abstraktních skvrn – modřin – evokuje možná izolaci, nebo poznání vnějšího světa skrze ten vnitřní.