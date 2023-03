Jakožto studentům střední školy Dr. Edvarda Beneše Resslova 8 nám bylo umožněno se zúčastnit týdenního výjezdu do Salzburgu, jež se hojně zabýval ekologií a udržitelností. Cílem projektu je zvýšit zájem o problematiku životního prostředí a upozornit na dodržování zdravého životního stylu.

V rámci tohoto projektu jsme nabyli nové vědomosti o ekoturustice, což je pozoruhodný projekt s účelem ekologičtějšího cestování za rekreací a zábavou. V souvislosti s tím jsme navštívili místo zvané Werfenweng, což je rekreační středisko nedaleko od Salzburgu.

Zde jsme byli formou přednášek seznámeni s možností udržitelného turistického ruchu. Součástí byla i komentovaná procházka malebnými rakouskými Alpami. Dokonce jsme i zavítali do místní restaurace, jež se tyčila na vrcholku jedné z hor a podávala řadu rakouských tradičních pokrmů.

Další zastávkou byla Biofarma Furnstenhof. Farma je situována necelou hodinu od Salzburgu a je ze všech stran lemována vrcholky hor. Mě osobně nejvíce zaujala výroba vlastního čerstvého sýra a prohlídka stájí.

Další na programu byl worksop Damn Plastic. Jedná se o firmu, jež byla založena podnikatelkou Victorií Neuhofer. Mladá Rakušanka se zabývá využitím udržitelných materiálů a zařazení jich do každodenního užívání. Její motto zní It’s not about DAMN PLASTIC, It’s about DAMN PEOPLE.

Podstatou je, že plast sám o sobě není vůbec špatný vynález, dokonce se možná jedná o nejlíp ekologicky udržitelný materiál, který máme k dispozici. Problém je v nadměrné produkci a již notoricky známém přístupu „hlavně levně a rychle“.

Asi nejvíce šokující byla informace, že z veškerého nasbíraného plastu, který máme recyklovat, se nakonec recykluje pouze něco kolem jednoho procenta. Victoria založila Damn Plastic s vidinou možnosti koupit si nezávadné, udržitelné produkty, jež nebudou mít negativní vliv jak na životní prostředí, tak na zdraví jedince.

Rakouští studenti nám představili a následně ukázali město a všechny jeho zajímavosti, jako Mozartův dům, místní katedrálu a mnoho dalších. Obzvláště poutavá byla prohlídka pevnosti Hohensalzburg, jež se tyčí nad městem. O stánky a restaurace s řízky, litry Almdudlera a Mozartovy koule taky nebyla nouze.

Díky Erasmu jsme obdrželi skvělou příležitost procvičit si angličtinu a hlavně uvědomit si, co se děje kolem nás. Uvědomili jsme si taktéž, že témata jako ochrana životního prostředí a ekologie by neměla být brána na lehkou váhu.

Považujeme za nezbytné, aby se tato témata řešila a byla propagována dál. Času není příliš, a i proto nesl projekt Erasmus+ název Time to Help!

Autoři: Jolana Chládková, David Doubek

