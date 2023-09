Zájezdové Divadlo STAR přiveze 1.října v 15 hodin do Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy divadelní zpracování pohádky Princezna ze Mlýna. Diváci se mohou těšit na roztržitého čertíka, milého Vodníka a fešného Jindřicha.

Pohádka Princezna ze Mlýna. | Foto: Divadlo Star/Jan Kolečko

Pohádka měla premiéru minulý rok v listopadu, za tu dobu má za sebou přes 50 repríz. V představení vystupuje 8 herců, například talentovaná Katja Dach, která ztvárňuje oblíbeného Čerta.

"Když jsem se dozvěděla poprvé, že se budu muset naučit čerta, byla jsem vyděšena, neboť jsem pociťovala velkou zodpovědnost. Teď jsem ráda, že tuto roli mám, protože se pořádně vyblbnu," usmívá se herečka.

Pohádka trvá 60 minut a je vhodná pro všechny od 3 let. "Je to upravené tak, aby to bavilo jak děti, tak dospělé," prozradil režisér David Kastl. Vstupenky lze zakoupit na stránkách divadla www.divadlostar.com nebo na místě v den konání akce.