Podpora aktivního sportování dětí, jejich vedení ke zdravotnímu životnímu stylu, zábava pro celou rodinu, ale také vrcholová cyklistika v náročném terénu určeném špičkovým závodníkům. To bude letošní jubilejní desátý ročník populárních závodů horských kol Bike Ranch Cup o pohár starosty Městské části Praha 9 v parku Višňovka. První část dvoukolového seriálu se koná v sobotu 23. září, finálový díl se pojede v neděli 8. října.

Závody Bike Ranch v Praze. | Foto: Bike Ranch

„Za těch deset let to čítá 33 závodů. Před pár lety nás hodně omezil covid, takže závodů mohlo být ještě víc. I tak jsme ale pyšní, co se nám povedlo,“ řekl za organizátory Michal Douša. Každý závod v průměru absolvuje zhruba 120 dětí a 80 dospělých jezdců. „To je dohromady za celou dobu zhruba 6600 závodníků. Začínali u nás dnešní juniorští reprezentanti a reprezentantky,“ zmínil Michal Douša například Adélu Markovou, která získala na nedávném dráhovém MS bronzovou medaili.

Vojáci předávali dětem v rámci projektu POKOS své zkušenosti

V minulosti startovala ve Višňovce česká špička jako například současný vicemistr světa Martin Stošek, vítěz Cape Epic Kristián Hynek, olympionik Jan Škarnitzl, či Marek Rauchfuss a další. „I letos budou známá jména ve startovní listině,“ slíbil Douša.

Pořadatelé se ale chtějí v budoucnu zaměřit na děti a podpořit tak jejich aktivní sportování. „Věříme, že se nám podaří tradici nadále udržet, protože situace není i díky nedávné covidové době jednoduchá. Ale jsme si jistí, že je třeba dětem a mládeži a také jejich rodičům ukázat zdravou cestu, která přináší do života mnoho pozitiv,“ věří Douša.

Podívejte se: Rekordní účast na rodinném běhu do Aquapalace Praha

Připraveny jsou dopolední dětské závody od nejmenších v sedmi kategoriích rozdělených na dívky a chlapce. Tratě v parku na trávě a hliněných cestách jsou adekvátní věku. Odpoledne je čas vyhrazen závodům kadetů, juniorů, žen a mužů. Program začíná po vyhlášení výsledků dětských závodů v 13.30 a končí cca v 16.45 vyhlášením výsledků odpoledních klání.

Registrace k závodům bude probíhat online na stránkách závodů www.bikeranch-cup.cz případně na místě před závody v ulici Pod Šancemi na Praze nejpozději hodinu před startem jednotlivé kategorie.