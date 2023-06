Ve středu 7. června proběhlo v RockOpeře Praha slavnostní zakončení divadelní sezóny rockovou operou Lilith, matka démonů. Nutno podotknout hned na začátku, že zakončení bylo opravdu velkolepé. Už samotná zvuková zkouška slibovala nevšední zážitek v rockovém kabátě, parádní herecké výstupy a světelnou show.

Milan Steigerwald a David Černý křtí desku. | Foto: Jiří Káš

Na rozehřátí početného publika si přivedl Milan Steigerwald svého přítele handpanistu Jiřího Káše, který hraje na vlastnoručně vyráběné NEO handpany. Handpanista je znám účinkováním v největší talentové show Česko-Slovensko má talent a v zábavném pořadu Inkognito. Mezi taháky celého večera patřil velký hlas Kamila Střihavky a Honzy Toužimského, mezi zpěvačkami excelovala Daniela G. Langrová a Pavla Forest.

Celá opera nabíjela návštěvníky pozitivní energií a po vekolepé závěrečné fire show přidala RockOpera Praha další dva přídavky. Na závěr vběhl do sálu umělec David Černý, který je znám ztvárněním postaviček dětí na žižkovské věži nebo růžovým tankem a společně s Milanem Steigerwaldem pokřtil desku The Best of RockOpera.

