Městská část Praha-Čakovice leží na severním okraji Prahy. Již z dáli je vidět zelenou věž místního kostela sv. Remigia. V současné době probíhá sbírka na renovaci varhan, které pochází z roku 1909. K této městské části připadají Třeboradice a Miškovice.

Pohlednice z Čakovic. | Foto: Pavel Kyselák

V Třeboradicích, které si zachovávají vesnickou tvář, také leží nejsevernější bod Prahy. Pro mnohé okolní Čakovice znamenají toliko nákupní centrum Globus na jeho jihozápadním okraji.

Ty pravé skvosty jsou ovšem poněkud dále: zámek, zámecký park, rybníky, kostel sv. Remigia, přemostění nad tratí v Havraňáku… Zkrátka, stojí to za to, podívat se do Čakovic.