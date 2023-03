Originální aranžmá, které přibližuje oslavu vietnamského Nového roku (Tết Nguyên Đán) pro výstavu navrhla a ve spolupráci se studenty České zahradnické akademie Mělník vytvořila přední česká floristka Klára Franc Vavříková.

Patronkami přehlídky, ale i celé sezóny 2023 se staly herečky Iva Janžurová a Sabina a Theodora Remundovy. Partnerem je společnost Forestina. Výstava orchidejí je otevřena denně mimo pondělí od 9.00 do 19.00 hodin a potrvá až do 19. března. Součástí je i prodej květin a pěstitelská poradna. Pro výstavu platí běžné vstupné.

Výstavy orchidejí lákají do tropického skleníku Fata Morgana již od roku 2006. Přehlídku této rostlinné krásy a rafinovanosti si každoročně nenechá ujít několik tisíc návštěvníků. „Orchideje jsou nepochybně jednou z nejatraktivnějších sbírek naší botanické zahrady.

Pyšníme se rozsáhlou kolekcí, která čítá na 2300 druhů, z nichž mnohé se představují právě během oblíbených výstav. Letošní sezónu botanické zahrady jsme zasvětili Asii, a tak ani výstava orchidejí nebude výjimkou a návštěvníkům představíme skutečné poklady Vietnamu.

Odtud pochází řada rostlin v našich sbírkách. Milovníci orchidejí si také některou z krásek mohou zakoupit a odnést domů. Velmi mě těší, že naši výstavu podpořily oblíbené herečky Iva Janžurová a Sabina a Theodora Remundovy, které se současně staly i patronkami nové sezóny,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Kvetoucí poklady Vietnamu

Svět orchidejí je mnohem pestřejší, než si většina z nás dokáže představit. Po celém světě najdeme na 28 000 druhů těchto rostlin, z nichž nejvíce se jich nachází v tropických oblastech. Jenom ve Vietnamu najdeme 170 rodů ve více než 1200 druzích.

Ve Vietnamu lze nalézt řadu orchidejí, které v deštných lesích rostou v zemi nebo na mechem obrostlých skalkách a balvanech. Mezi nimi i řada vzácností z rodů Paphiopedilum, Bulbophyllum nebo Eria. Nechybějí tu ani liánovité orchideje, z nichž nejznámější je vanilka, které se tu vyskytuje hned několik druhů.

Na výstavě se návštěvníci seznámí s rodem Dendrobium, uvidí například D. nobile, které má tradiční využití v čínské medicíně, nebo drobnou horskou miniaturu D. harveyanum.

Lákadlem budou jistě nejkrásnější druhy vietnamské džungle, jako je střevíčníkovec Paphiopedilum delenatii nebo kouzelné miniaturky jako oranžově kvetoucí Dendrobium unicum nebo Phalaenopsis lobbii. Ve skleníku Fata Morgana lze obdivovat i další poklady vietnamské flóry.

Celá expozice se během akce promění v malý Vietnam, výzdoba připravená ve spolupráci s floristkou Klárou Franc Vavříkovou a studenty České zahradnické akademie Mělník přiblíží atmosféru svátku Tết Nguyên Đán (vietnamský Nový rok).

Poklady ze sbírek botanické zahrady

První orchideje se ve sbírkách botanické zahrady objevily již v roce 1995. Jednalo se o rostliny z kolekce někdejšího ředitele botanické zahrady Jiřího Haagera. V roce 2004 byl otevřen tropický skleník Fata Morgana, a tak se některé z nich mohly postupně představit i návštěvníkům.

V současné době čítá sbírka orchidejí botanické zahrady na 2300 druhů, řada z nich jsou skutečně vzácné a ohrožené rostliny, a proto je návštěvníci mohou zhlédnout jenom výjimečně, například během výstav orchidejí, které botanická zahrada pořádá již od roku 2006.

„Pýchou sbírky orchidejí naší zahrady jsou některé kriticky ohrožené druhy rodu Paphiopedilum, které úspěšně množíme v laboratoři, například P. kolopakingii. Unikátní je sbírka miniaturních rostlin z příbuzenstva orchidejí Pleurothallis, na kterých probíhá vědecký výzkum. Z jednotlivých kousků je to například můj oblíbenec Paraphalaenopsis labukensis, který má pro své až dva metry dlouhé listy anglickou přezdívku Rat-tailed Phalaenopsis (krysí ocas). Nejstarší orchidejí v naší péči je již osmdesátiletý trs Coelogyne tomentosa. Zajímavé jsou i některé druhy rodu Bulbophyllum, které nám hned u vstupu do skleníků ‚vůní‘ oznamují, že rozkvetly – opylují je totiž mouchy, jež kladou vajíčka do hnijícího masa. Sbírku orchidejí jsme značně rozšířili po našich botanických expedicích právě do Vietnamu, uskutečněných v letech 2011–2013,“ říká Romana Rybková, kurátorka Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Návštěvníci s prázdnou neodejdou

Pro návštěvníky, kteří podlehnou kouzlu orchidejí, je opět připraven prodej v zásobním skleníku, který zajišťuje společnost Pokojovky.cz. K dispozici bude široký sortiment kultivarů i původních druhů orchidejí dovezených přímo z Holandska. Zkušení prodejci poradí vhodné rostliny začátečníkům i pokročilejším pěstitelům.

Výstava se koná od 3. do 19. března. Cena vstupného od 1. března 2023 je 180 Kč pro dospělé, pro děti od 3 do 15 let a studenty 120 Kč, senioři nad 60 let zaplatí 95 Kč. Rodinná vstupenka vyjde na 540 Kč. Zájemci si mohou zakoupit roční vstupenky (permanentky), a to na 10 vstupů nebo bez omezení počtu vstupů (neomezenou). Vstupenky on-line (e-vstupenky) stojí pro dospělé 150 Kč, pro děti od 3 do 15 let 100 Kč, pro seniory 75 Kč a rodinné vstupné činí 450 Kč. Jednorázová vstupenka nově po opuštění areálu botanické zahrady pozbývá platnosti.

Od 3. března dochází k propojení areálu venkovních expozic botanické zahrady a areálu u skleníku Fata Morgana, a to díky nové lávce nad historickým úvozem. Je umístěna ve střední části areálu, v blízkosti sousoší lam. Lidé se tak nyní velmi snadno dostanou ke skleníku Fata Morgana jak od vstupu a parkoviště od Sídliště Bohnice, tak od vstupu Kovárna přes Vinici sv. Kláry. V okolí lávky budou postupně vybudovány nové expozice.

Skleník Fata Morgana je otevřený každý den kromě pondělí od 9.00 do 19.00 hodin.

Partnerem výstavy orchidejí 2023 je společnost Forestina, s. r. o., český výrobce zahradních hnojiv, substrátů a dalších produktů nejen pro zahrádkáře.

Doprovodný prodej rostlin zajišťuje firma Pokojovky.cz.

Generálním partnerem Botanické zahrady hl. m. Prahy je Hyundai Motor Czech.