„Období adventu je časem, kdy myslíme na naše blízké i na všechny potřebné, zvířata nevyjímaje. Praha 2 byla vůbec první městskou částí, která se do projektu Giving Tuesday zapojila. Mám radost, že se rok od roku do sbírky zapojuje víc a víc lidí a věřím, že společnými silami i letos přistavený kontejner naplníme hned několikrát. Pro mne je to jasné znamení, že na Dvojce žijí lidé s velkým srdcem. Předem děkuji všem, kteří se do sbírky pro opuštěná zvířata zapojí i tentokrát,“ řekla starostka Jana Černochová, která i letošní sbírku osobně zahájila a vložila do kontejneru první příspěvek.