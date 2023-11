Podívejte se: Tisíce lidí si v Praze připomněly události 17. listopadu

17. listopadu 2023 to bylo přesně 34 let, co začala sametová revoluce dne 17.11.1989. Ta vedla k pádu komunistického režimu v Československu. Lidé si nejen v Praze připomněli 34 let svobody. Oslavy v hlavním městě svým fotoaparátem zachytil i náš tradiční přispěvatel rubriky Čtenář reportér, Martin Stehlík.

Oslavy 17. listopadu v Praze. | Foto: Martin Stehlík

Národní Třída se proměnila tradičně v Korzo Národní. Lidé zapalovali svíčky u Památníku Sametové revoluce na Národní Třídě. Vzpomínalo se také na Václava Havla a na Karla Schwarzenberga. Oslavy 17. listopadu v Praze.Zdroj: Martin Stehlík Dalším místem oslav bylo také Náměstí Václava Havla. Na místě byly výstavy fotografií. K vidění byl také obývák Václava Havla, skautský tábor či anton Veřejné bezpečnosti s příslušníky VB. Lidé také usedli ke stolu v rámci Sametového brunche 2023. Událost si nenechali ujít také politici. Sametovou revoluci považuji za významnou a každoročně se oslav účastním. Svoboda není samozřejmostí a musíme si jí vážit. Děkujeme za příspěvek a i vy nám neváhejte posílat ty vaše!