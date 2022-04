Pan Emil Příhoda se narodil 16. 4. 1932 v Praze na Žižkově. Žižkovákem zůstal, i když ho život zavál do jiných koutů Prahy i republiky. Vyučil se, jak to bylo v té době zvykem, bez možnosti vlastního výběru, automechanikem. A na základě umístěnky začal pracovat v automobilce Škoda, a.s. Praha.